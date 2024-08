Il governo Meloni ha un serio problema con la libertà di stampa. Tutti coloro che non si allineano al megafono governativo vanno sanzionati e, nei casi più gravi, allontanati. Lo abbiamo visto con la Rai che ha epurato personaggi come Roberto Saviano, Antonio Scurati, Fabio Fazio o Serena Bottoni, tutti invisi all’esecutivo Meloni.

La premier ha sempre sostenuto che non c’è alcuna censura della stampa da parte del governo, ma una Relazione della Commissione Europea, che Ursula von der Leyen aveva conservato per le elezioni europee, la smentisce e la sbugiarda. In quel documento c’è scritto quello che è sotto gli occhi di tutti: Meloni e company vogliono un Paese in cui la stampa è asservita al governo, seguendo una logica tipica dei regimi autocrati tanto cari a Giorgia.

La puffa mannara si sbraccia e sbraita, parla di menzogne, ma ad assestare un altro colpo alla premier è il report del consorzio europeo Media Freedom Rapid Response che, dopo una visita nel Belpaese a maggio scorso, ha riportato risultati allarmanti: con questo governo si sono ristretti gli spazi d’opinione e di informazione; sono aumentate le querele temerarie ai giornalisti e i governanti mostrano preoccupanti segni d’insofferenza alle opinioni avverse.

Nel report si legge che questa libertà “ha subito continue deteriorazioni negli ultimi anni”, specialmente negli ultimi due, sia per “mancanza di indipendenza delle testate pubbliche”, sia per “l’uso sistematico dell’intimidazione legale contro giornalisti da parte di pubblici ufficiali”. In particolare, sul caso dell’inchiesta realizzata da Fanpage su Gioventù Nazionale, un ramo di Fratelli d’Italia che inneggia al fascismo, si legge che è stata “inquietante la decisione della premier di condannare pubblicamente il gruppo investigativo di Fanpage”.

Meloni scrive a von der Leyen bollando come fake news le informazioni del report della Commissione. L’Unione Europea, che è certamente attenta alle istanze democratiche, come lo è stato Sergio Mattarella, risponde che gli strumenti di analisi utilizzati sono basati su risultati concreti, non sono mera propaganda. Eppure Meloni attacca i risultati di una istituzione che l’ha già isolata negli ultimi mesi, raccontando di come la stampa filo-governativa stia cominciando da un bel po’ di tempo a bastonare i giornalisti non allineati, accusandoli di tradimento alla patria.