Domenica pomeriggio, dalle 18.30, il Teatro di Zocca ospiterà l'evento promosso dal Vasco Rossi Zocca Fan Club e dalla Combriccola del Blasco Fan Club, a cui sarà possibile partecipare solo in live streaming sui canali Facebook e Youtube, organizzato per festeggiare i 69 anni di Vasco Rossi, che il rocker modenese ha compiuto questo 7 febbraio.

Lo spettacolo sarà una no stop di tributi musicali di due ore e tra gli interventi anche quello di Diego Spagnoli, stage manager di Vasco.

Vasco Rossi ha salutato il 2021 col nuovo singolo "Una canzone d'amore buttata via" che ha debuttato il 1 gennaio e che ritroveremo nel nuovo album in uscita, non a caso, il 12 novembre 2021.