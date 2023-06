Giugno fa rima con live music e quella di Alberto Salaorni e la sua Al-B.Band riempie l'Italia di allegria e divertimento, soprattutto in Veneto ma non solo. La loro musica è capace di far muovere a tempo e coinvolgere chiunque... ovviamente pure di far cantare anche i più stonati.



Il 16 giugno '23 Alberto Salaorni e la sua Al-B.Band sono alle Cantine Tenuta Salvaterra, a Cengia (VR). Il 23 giugno invece si spostano a Solferino (MN), in Piazza Torelli. Lunedì 26 giugno, eccoli a San Pietro Incariano (VR), ai Giardini Via Mara, mentre il 30 giugno chiudono un mese di musica ad Albisano (Torri del Benaco), sul Garda.



Quando ci sono di mezzo loro, la Al-B.Band, con la loro musica e la loro allegria, l'evento è perfetto per godersi un po' di successi dal vivo e cantare con gli amici. E chi lo desidera può anche cenare, ovviamente a ritmo di musica. Quale? Beh, la migliore di sempre, rivista e risuonata da una band unica. Al-B.Band infatti è infatti un gruppo in grado di far scatenare ogni tipo di pubblico. Da 15 anni i loro concerti, che spesso sono dinner show scatenati, fanno divertire l'Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: "live music is back in fashion", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda.



Sulla loro pagina Instagram, Instagram.com/al_b.band/ ci sono tutti i dettagli sui vari concerti. Ad esempio, quello del 16 giugno è anche un'ottimo modo per godersi un ottimo Lugana, quello prodotto da Tenuta Salvaterra. Chi lo desidera può anche cenare, con ottimo risotto…