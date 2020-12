"Credo in un ritorno in grande stile di eventi e fiere di ogni tipo. Stiamo capendo, in questo periodo così complicato, quanto contino il contatto umano e la socialità da vivere di persona. I social non sono tutto".

Icio Franzoni di Royal Management, agenzia che oltre a fornire modelle e modelle a molti dei più importanti locali italiani ed internazionali fornisce da tempo hostess a fiere ed eventi di settore, ha le idee chiare su come riprenderà un settore oggi totalmente fermo a causa della pandemia in tutto il mondo o quasi.

"La mia non è una fede vaga nel futuro. Nasce dall'esperienza e da tanti anni di lavoro", continua Icio Franzoni. "Le aziende avranno bisogno di veri palcoscenici per lanciare nuovi prodotti. Credo anche in un ritorno della fisicità in senso lato, perché legata da sempre alla socialità. Forse torneranno pure i flyer cartacei, con sponsor locali e non, quei flyer che i PR delle discoteche lasceranno di nuovo nei bar e nei negozi".

In eventi di questo tipo, diurni, serali e notturni, non conteranno soltanto gli effetti speciali e i grandi numeri. "Negli stand il ruolo delle hostess tornerà ad essere fondamentale, così come quello di chi rappresenta le aziende con pubblico o gli addetti ai lavori. La socialità virtuale dei social ha dimostrato limiti evidenti, che quando si potrà verranno superati con eventi in presenza curati in ogni dettaglio".





Nella foto una delle hostess di Royal Management...

