Gli stipendi della Serie A, in media, tra i più alti in Europa

Nella classifica pubblicata da Sporting Intelligence sulla media dei salari pagati, nel mondo, dai club appartenenti a qualsiasi disciplina sportiva, a farla da padrone sono le squadre di basket della NBA... insieme ad alcune squadre di calcio europee: Barcellona, Paris Saint Germain e Real Madrid che, rispettivamente, occupano il quarto, il sesto e il nono posto della classifica.

E restando al calcio, vediamo che le squadre appartenenti alla competizioni europee sono quelle che, in media, pagano meglio di tutte. Al primo posto la Premier League, dove lo stipendio medio per giocatore è di 3.379.520 euro. Seconda si è piazzata la Liga con una media di 2.487.194 euro, mentre al terzo posto c'è la Serie A, dove lo stipendio medio è di 1.717.470 milioni di euro, che supera persino la ricca Germania, visto che in Bundesliga i calciatori guadagnano in media 1.578.130. Al quinto posto la Ligue 1 francese, con uno stipendio medio per giocatore di 1.118.447 euro.

Cina, Russia, Turchia, Brasile e Canada occupano le altre posizioni fino alla decima, con un divario che va dai 900mila euro pagati in media nella Super League cinese fino ai quasi 450mila della nord americana MLS.