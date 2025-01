Il tempo può avere dei colori? Assolutamente sì, anche se l’esercizio di colorare il tempo richiede una buona dose di creatività e fantasia, due qualità che non mancano certo ai Lookin4, gruppo nato nel 2021 dal progetto dell’album “Nella Musica”, da un’idea di Paolo Battistelli e Stefano Boggi.

Di creatività e fantasia ce n’è tanta nell’ultima canzone dei Lookin4, intitolata “I Colori del Tempo”, dove il tempo scorre come un fiume, cambiando in modo irreversibile tutto ciò che tocca. Secondo il detto greco “panta rei”, “tutto scorre”, e naturalmente anche il tempo che non può più tornare indietro, ma si trasforma in una tavola dove dipingere colori, ricordi e pensieri del passato.

Basti pensare, ad esempio, a una piazza o una strada della propria città. Quante persone ci sono passate? Quanti eventi storici, importanti e meno importanti, sono successi? Chi c’era 30 anni fa nel luogo dove ci troviamo adesso? Quante persone hanno percorso lo stesso tragitto che facciamo ogni giorno per andare al lavoro?

Il tempo, proprio come un pittore, impugna un pennello e dipinge i colori dei luoghi che cambiano, secolo dopo secolo, anno dopo anno, mese dopo mese. E anche noi, in questa sorta di viaggio nel tempo, possiamo approfittare per tornare bambini. Basta infatti un ricordo di qualche anno fa per volare indietro nel tempo a quando eravamo bambini, e un luogo assume per magia l’aspetto che aveva tanti anni fa, magari semplicemente rivedendo una fotografia.

Il pensiero prende gradualmente forma e diventa volontà ferrea di usare al meglio il tempo, una risorsa intangibile e sfuggente. Se è vero che non abbiamo alcuna possibilità di controllare il tempo passato, è pur vero che possiamo invece decidere come gestire al meglio il tempo futuro a nostra disposizione. E così la musica, che inizia pennellando arpeggi e armonici, prende via via forma fino a canalizzarsi in energia rock positiva, nella più bella lingua del mondo.

I Lookin4 sono un progetto ancora giovane, essendo nati nel 2021, ma in poco tempo hanno saputo farsi strada nella musica indie italiana grazie al loro sound immediatamente riconoscibile, intriso di energia e di messaggi positivi.

Nel settembre del 2022, i Lookin4 hanno partecipato alle finali nazionali di Sanremo Rock 35°, suonando sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Oltre alla loro musica originale, la band – composta da Stefano Boggi, Paolo Battistelli, Gabriele Chiodo e Andrea Zavaroni – si diletta anche a suonare cover di Queen, Dire Straits, Bryan Adams, The Beatles, U2, Pink Floyd, Battiato, Battisti e molti altri ancora.

Biografia

I Lookin4 sono una band rock nata nel 2021 dall’incontro di quattro musicisti accomunati dalla voglia di esprimere emozioni attraverso la musica. Stefano Boggi e Paolo Battistelli si conoscono dal 1996, ma solo durante la pandemia decidono di dare vita al progetto musicale, coinvolgendo Andrea Zavaroni (batteria) e Gabriele Chiodo (basso e chitarre).

Il loro album di debutto, “Nella musica”, contiene sette pezzi e rappresenta il loro stile, un mix di rock e pop che esalta la bellezza della lingua italiana. La band si distingue per la capacità di fondere solide basi musicali con una costante ricerca artistica.

I Lookin4 si sono fatti notare partecipando a vari concorsi, tra cui Sanremo Rock, dove si sono esibiti sul palco del Teatro Ariston, ricevendo critiche positive. Nonostante le poche possibilità di suonare dal vivo all’inizio, i quattro continuano a diffondere i loro messaggi attraverso la musica.

Componenti della band:

Stefano “Steve” Boggi (chitarre, cori)

Paolo “Boldo” Battistelli (voce, chitarre, basso)

Gabriele “Lele” Chiodo (basso, chitarre, cori)

Andrea “Zava” Zavaroni (batteria, percussioni, cori)

