Saranno Sicilia e Basilicata, lunedì 2 gennaio, a dare il via alla stagione dei saldi nel 2023. In quasi tutte le altre regioni inizieranno a partire da giovedì prossimo.

La stima dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori prevede che sarà il 24% delle famiglie ad approfittare delle vendite promozionali, con una diminuzione del 13% rispetto allo scorso anno.

La spesa media prevista per famiglia sarà tra 175 e 180 euro (il 3% in meno rispetto a gennaio 2022), anche se vi saranno famiglie che spenderanno cifre ben superiori ed altre che non effettueranno neppure un acquisto.

Ad incidere sul dato non sono solo la crisi ed i rincari, ma anche il periodo di sconti, a partire dal Black Friday, di cui la gente ha già approfittato.