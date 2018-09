Come prevenire la perdita stagionale di capelli in modo naturale?

Oggi più che mai i nostri capelli sono soggetti a diversi fattori, sia esterni, che provenienti dall'interno del nostro corpo.



Lo stress, i trattamenti di bellezza troppo aggressivi, gli agenti atmosferici e l’inquinamento, l’alimentazione carente di nutrienti importanti, l’assunzione di farmaci, il cambio di stagione sono fra le cause dell’indebolimento e della caduta dei capelli.



L’alimentazione ed alcuni rimedi naturali possono però aiutare a rafforzare i capelli fragili, oltre a migliorare il nostro benessere psicofisico.



Per quanto riguarda l'alimentazione, è necessario far ricorso a cibi ricchi di minerali, vitamina A e C, vitamine del gruppo B, bioflavonoidi e biotina.



Inoltre, per il trattamento dei capelli far ricorso a prodotti naturali come olio di ricino, olio essenziale di rosmarino, aceto di mele, olio essenziale di melaleuca.