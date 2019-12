Durante la Stagione dei Premi (ancora in corso) la categoria Miglior attrice non protagonista è stata caratterizzata da un duello tra due attrici che hanno finora conquistato il maggior numero di premi assegnati dalle associazioni dei critici americani e di conseguenza hanno più chance non solo di conquistare la nomination ma anche di vincere l'ambita statuetta come Best Actress in a Supporting role.

Da un lato la favoritissia Laura Dern per Marriage Story e dall'altra la starr Jennifer Lopez che secondo la critica americana offre nel film Hustlers - Le ragazze di Wall Street la miglior interpretazione della sua carriera.

Segue Margot Robbie per la sua interpretazione nel film di denuncia Bombshell e più distanziata la rivelazione Shuzhen Zhao per The Farewell - Una bugia buona. La vera sorpresa sarà scoprire il quinto nome tra 3 forti contendenti favorite per la nomination...