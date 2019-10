In entrambe le sessioni di libere della MotoGP sul circuito di Phillip Island, il più veloce in pista è stato Viñales sulla Yamaha ufficiale, confermando quanto si trovi a suo agio su questo tracciato. Nella sessione pomeridiana, con la pista asciutta, Maverick Viñales ha fatto registrare il tempo di 1'28"824, più veloce di mezzo secondo rispetto ai più immediati inseguitori.

Il secondo miglior tempo è stato quello di Andrea Dovizioso (Ducati Team), che ha preceduto di soli 2 millesimi Cal Crutchlow (LCR Honda).

Danilo Petrucci (Ducati Team) è quarto, seguito dalla Pramac dell'australiano Jack Miller che a sua volta ha preceduto Marc Marquez (Honda), autore di una fantastica, quanto miracolosa, acrobazia con cui ha evitato un sicuro fuori pista.







A 6 decimi troviamo con il settimo tempo Valentino Rossi (Yamaha), che domenica si prepara a tagliare il traguardo del 400.esimo gran premo in carriera, e Rins (Suzuki), in lotta con Viñales per il terzo posto in classifica generale.

A difendere i colori del team Petronas Yamaha, nella seconda sessione troviamo il solo Franco Morbidelli (nono tempo) dopo la caduta che al mattino ha visto protagonista Fabio Quartararo che ha preferito saltare il turno in FP2, nonostante l'ok dei medici, e rientrare in pista sabato mattina.

Decima l'Aprilia di Aleix Espargaro a meno di un secondo dal miglior tempo di giornata. Da segnalare il 15.esimo tempo di Johann Zarco al debutto con la LCR Honda, comunque davanti alla Honda ufficiale di Jorge Lorenzo.

Rispetto a quanto avevano fatto vedere a fine estate, negative le prestazioni delle due Red Bull KTM di Pol Espargaro e Mika Kallio finite, rispettivamente, in19.esima e 20.esima posizione.