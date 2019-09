Cambiarevita a 50 anni si può! Un workshop a Roma per le "overanta" disposte a sconfiggere la menopausa 2.0

Cambiare vita a 50 anni, è una sfida che molte donne si pongono, con la voglia di spendere ancora sul mercato, una loro passione o un loro talento, ma spesso non sanno dove iniziare.

A questo naturale punto interrogativo della vita, hanno cercato di dare un primo piccolo aiuto, quattro amiche (Anna Paola, Laura, Luisa e Viviana) che stanche di considerare la menopausa come fine dell’identità femminile e sociale, hanno deciso di unire le proprie diverse competenze (medico, cosmetologa, life and business coach e consulente di marketing) per cercare di accompagnare le donne che vorranno interagire con loro, in questa nuova dimensione, dove la maturità acquisisce un importante e fondamentale valore aggiunto, cercando di restituire attraverso questo contributo: autostima, progettualità e serenità.

Da questa sinergica “sorellanza”, nata attraverso i social, nasce il progetto “50, partenza, via!”. L'idea di confrontarsi attraverso un workshop “RicominciAnta” che si rivolge a tutte quelle donne “over anta” che stanno vivendo un cambiamento di vita e di abitudini, tanto da avere più spazio personale per un momento di trasformazione che può significare crisi ma anche rinascita.

Un’intera giornata (dalle ore 9 alle 18) per pensare ad un nuovo modo per ricominciare con entusiasmo ed energia e il contributo di speech a quattro voci che vuol rivolgersi a tutte quelle donne che vogliono vivere questa nuova “menopausa 2.0” come una nuova era di opportunità di miglioramento, che sarà in programma a Roma il prossimo 9 novembre 2019 presso Casa La Salle Hotel.

Da come affrontare i cambiamenti che avvengono nel corpo femminile in menopausa, passando dalla consapevolezza di avviare un nuovo inizio attraverso attività, che possano essere metafore di vita. Tanti modi per cambiare, per realizzarsi nella vita, per cercare di sconfiggere paure e problemi. Esperienze diverse su cui confrontarsi, punti di vista su cui riflettere, per modificare il proprio stile di vita.

“Sono una donna medico di 52 anni – sottolinea la dr.ssa Luisa Carlini*, una delle promotrici del progetto – e sono in menopausa. Sono qui per dire a tutte le donne che la menopausa non è una malattia, come spesso la società ci vuole far credere, ma semplicemente una nuova fase della nostra vita. Voglio trasmettere le mie conoscenze mediche a tutte le donne perché possano conoscere e prendere consapevolezza di ciò che accade al nostro corpo in questo cambiamento per poterlo gestire al meglio. Menopausa come momento per ricominciare partendo dal nostro corpo che cambia”.

Nel corso del workshop si parlerà anche di tecniche per mantenere la pelle femminile bella e luminosa e di come trasformare una passione in un'idea di business per rimettersi in gioco.

“Il nostro progetto – confermano le quattro promotrici – che ci accomuna per fascia d'età e per esserci “ricominciate” più volte, vuole essere la dimostrazione che con sensibilità e buon senso si può costruire qualcosa di interessante. Siamo convinte che la condivisione delle nostre esperienze e la divulgazione possano essere una fonte di ispirazione e incoraggiamento ad altre donne”.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa e iscrizioni (che prevede un numero chiuso di partecipanti), si può consultare il sito www.50partenzavia.com oppure le pagine social (Instagram e Facebook).