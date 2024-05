La classe politica di oggi è peggiorata rispetto a quella della Prima Repubblica. Non ha conosciuto nessun miglioramento, continua a navigare nella corruzione, usa i soldi pubblici per finalità personali e di gruppo, con l'aggravante di essere caratterizzata da soggetti che si stanno rivelando inetti e incapaci di guidare il nostro Paese.

Ai tempi della Prima Repubblica eravamo una nazione di peso. Eravamo diventati perfino l'ago della bilancia tra Occidente e Oriente. Oggi siamo l'ultima ruota del carro dell'Unione Europea. D'altronde è noto che non è la forza di un capo-popolo che fa grande un Paese, ma la capacità di dare continuità a un sistema vincente che in Italia manca dai tempi dei partiti di massa della Prima Repubblica. Quelli che abbiamo oggi sono solo comete passeggere, meteore che oggi ci sono e domani spariscono come neve al sole.

Un sistema politico non può basarsi su una leadership momentanea, ma ha bisogno di un sistema istituzionalmente solido. E questa solidità l'Italia non ce l'ha più dal 1994, da quando un pool di magistrati di Milano, sull'onda dell'entusiasmo popolare, decise che era giunto il momento di fare piazza pulita dei partiti che guidavano la nazione dal dopoguerra. Con quali risultati, pero? Con il risultato di averci regalato una serie di politicanti che si propongono come innovatori, per poi rivelarsi una delusione. Morto un papa, al posto di un altro papa, ci troviamo tanti piccoli chierichetti senz'arte né parte.

In questo senso, la breve stagione di Mani Pulite fu un errore. Perché fu un evento davanti al quale nessuno si chiese che razza di politici avremmo avuto una volta che la bufera giudiziaria sarebbe passata. E' vero: era diffusa una vasta rete di corruttela. I magistrati avevano cominciato a perseguirla. Ma è anche vero che i politici di allora erano degli statisti che sapevano come far crescere una nazione giunta, negli anni Ottanta, a diventare la quinta potenza economica mondiale, un Paese in cui la povertà era praticamente scomparsa.

Gli italiani che contestarono violentemente Craxi, bersagliandolo con un lancio di monetine, forse adesso rimpiangono non solo lui ma anche Andreotti, Forlani, Cossiga. Personaggi che, se pur discutibili dal punto di vista morale, erano comunque riusciti a far emergere l'Italia dalle macerie della seconda guerra mondiale. Quel sistema politico che dava stabilità economica alla nazione, se pur corrotto, era comunque un sistema ricco, una nazione produttiva che lavorava a pieno regime e che adesso è sparito per lasciare il posto a una classe politica che vale meno di un due di picche.

La corruzione politica nel nostro Paese andava sicuramente sconfitta. Ma forse sarebbe stato meglio ripulire quel sistema in modo graduale, bonificando la palude secondo un piano meno traumatico, anziché demolirlo con una furia giudiziaria e mediatica di inaudita violenza. Perché la conseguenza di quello che fu a tutti gli effetti un colpo di Stato è che gli statisti di ieri sono stati rimpiazzati dai giullari di oggi come Meloni, Salvini, Taiani, Renzi, Calenda e compagnia bella che, a prescindere dal colore politico, stanno portando l'Italia alla rovina.