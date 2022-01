Cosa sono i culti abusanti? Sono gruppi religiosi che, se pur riconosciuti dallo Stato, adottano verso i proseliti tecniche che ledono i diritti umani, come per esempio il controllo del pensiero, delle emozioni e dell'informazione. Sotto riporto uno stralcio di un articolo ripreso da un sito specializzato in psicologia che descrive le caratteristiche dei culti abusanti contro cui andrebbero presi seri provvedimenti legislativi perché questi gruppi sono pericolosi per la tenuta mentale, personale e sociale di un individuo.

_________________

Qualcuno li chiama culti distruttivi, altri gruppi totalitari ma la prassi è sempre la stessa: offendere deliberatamente e in modo continuato la dignità dei loro membri e probabilmente anche i diritti umani.

I culti distruttivi si celano dietro quella libertà di fede, di coscienza e d’associazione che sono garantite in tutti i Paesi democratici. Sfruttano l’area effettivamente non regolata dal diritto in riferimento alla manipolazione mentale fino al limite estremo. E’ proprio da questo che deriva la difficoltà di far luce dietro la facciata. Si ha così un paradosso: le stesse norme e le stesse leggi che sono state emanate per la tutela delle libertà dell’uomo, consentono ai culti distruttivi di indottrinare i loro membri e ridurli in schiavitù. I metodi usati vanno dai procedimenti ipnotici alle dinamiche di gruppo.





Controllo del pensiero

Il controllo del pensiero è un'importante componente della ragnatela che avvolgerà la persona, prevede l’indottrinamento dei membri in maniera così pervasiva da far loro interiorizzare la dottrina, assumere un nuovo sistema gergale e usare tecniche di blocco del pensiero che tengano le loro menti “centrate”, ossia costantemente polarizzate sull’obiettivo imposto dal gruppo.

Nei culti totalitari, l’ideologia è interiorizzata come “la verità”, l’unica e autentica “mappa” della realtà. La dottrina non solo serve a filtrare le informazioni in entrata, ma indica anche il modo in cui elaborarle. Generalmente si tratta di dottrine assolutistiche, che dividono ogni cosa in “bianco o nero”, “noi o loro”. Tutto ciò che è buono si incarna nel leader e nel suo gruppo. Tutto ciò che è cattivo è nel mondo esterno. La dottrina sostiene di poter rispondere a tutte le domande, di spiegare “il perché” di tutti i problemi. Un affiliato non ha bisogno di pensare con la sua testa, dal momento che la dottrina pensa per lui.

Un altro aspetto chiave del controllo del pensiero prevede l’addestramento specifico dei soggetti a bloccare e respingere qualsiasi informazione critica nei confronti del gruppo. Se un’informazione trasmessa viene percepita come un attacco al capo, alla dottrina o al gruppo stesso, per tutta risposta viene immediatamente eretto un muro di ostilità. I seguaci sono stati addestrati a non credere ad alcuna critica. Ogni eventuale appunto nei loro confronti è stato preventivamente presentato come “menzogne contro di noi”. I basilari meccanismi di difesa di una persona vengono confusi a tal punto da farla arrivare a difendere l’identità acquisita nel culto a scapito dell’identità originaria, che soccomberà nello scontro.

L’informazione, perciò, non viene mai accolta correttamente. Il blocco del pensiero è il modo più diretto per mandare in corto la capacità di una persona di verificare la realtà. Di fatto, se una persona pensa esclusivamente in maniera positiva rispetto al suo coinvolgimento nel gruppo, è senza dubbio intrappolata. Il controllo del pensiero può effettivamente bloccare qualsiasi sensazione che non corrisponda a quelle previste dalla dottrina del gruppo e serve a fare dell’adepto uno schiavo laborioso e ubbidiente. In ogni caso, quando il pensiero viene controllato, anche le emozioni e i comportamenti sono posti sotto controllo.





Controllo delle emozioni

Il controllo delle emozioni mira a stravolgere e limitare la sfera dei sentimenti. Sensi di colpa e paura sono gli strumenti impiegati per tenere le persone sotto controllo. Il senso di colpa è forse la più importante leva emozionale capace di indurre conformismo e accondiscendenza.

Dal momento che la dottrina viene considerata perfetta così come il suo leader, di fronte a qualsiasi problema il seguace impara ad incolpare sempre se stesso ed è spinto a lavorare ancora di più. La maggior parte degli affiliati non è affatto consapevole che i sensi di colpa e le paure vengono usati al fine di controllarli, rispondono invece con gratitudine ogni qual volta un dirigente faccia loro notare una “mancanza”.

La paura indotta mira a tenere unito il gruppo e sostanzialmente è usata in due modi. Il primo è la creazione di un nemico esterno che ti perseguita: la sindrome dell’assedio. Il secondo sistema è terrorizzare il soggetto a fronte della possibilità di essere scoperto e punito dai capi. La paura di cosa potrà accadere se non fai il tuo dovere può essere terribile.

Per controllare qualcuno attraverso la sue emozioni e i suoi sentimenti è necessario procedere alla loro ridefinizione. La felicità, ad esempio, è una sensazione a cui tutti aspirano. Se la felicità viene definita essere vicini a Dio e se quest’ultimo ha costituito o scelto quel determinato gruppo per portare avanti i suoi propositi, ubbidire alle sue dottrine diventa il solo modo per avere l’approvazione di Dio e la sua vicinanza. In alcuni gruppi quindi, la felicità consiste semplicemente nell’eseguire le direttive dell’organizzazione, reclutando proseliti o facendo affluire nelle casse del culto quanto più denaro possibile. La felicità è definita come il senso di appartenenza alla comunità ed è riservata a coloro che rispettano i dettami del culto. Lealtà e devozione diventano quindi le qualità maggiormente valutate.

Molti gruppi esercitano un controllo completo sulle relazioni interpersonali. I capi possono dire ai membri chi devono frequentare e chi accuratamente evitare. Alcuni arrivano a indicare ai propri affiliati chi possono sposare e chi no, esercitando un controllo diretto sull’intero rapporto matrimoniale, vita sessuale inclusa.

Perennemente centrato nel “credo” nella sua mente non vi è posto per la teoria, o la valutazione critica della realtà. La dottrina è la realtà. Per l’adepto ogni mancato allineamento alla dottrina, ogni sentimento non conforme porta alla disapprovazione divina, è così che finisce col vivere in uno stretto tunnel fatto di paura, sensi di colpa e vergogna. Qualsiasi problema si presenti, la colpa ricade sempre su di lui, come conseguenza della sua scarsa fede. Vive in un continuo senso di colpa perché ovviamente non riesce mai a comportarsi secondo gli irraggiungibili standard richiesti e finisce col convincersi che il “maligno” lo stia perseguitando.

Controllo dell'informazione

L’informazione è il carburante che usiamo per il buon funzionamento della mente: se viene negata l’informazione necessaria a formulare giudizi fondati, la persona non sarà più in grado di formarsi opinioni proprie. Negato l’accesso a informazioni di carattere critico, pian piano si atrofizzano i meccanismi interni che servono a elaborarle.

In molti culti abusanti le persone hanno un accesso limitato ai mezzi d’informazione che non siano di pertinenza del culto. Ciò è in parte dovuto al fatto che vengono tenute impegnate a tal punto da non avere il benché minimo tempo da dedicare ad altro. Tra i seguaci vige l’obbligo della delazione, devono quindi spiarsi a vicenda e riportare immediatamente ai leader attività improprie e commenti inopportuni. E, cosa più importante, viene tassativamente proibito loro di avere contatti con ex membri, arrivando a vietare anche il semplice saluto, poco importa ai leader se l’ex membro è un amico o un parente. Devono essere evitate soprattutto le persone che potrebbero fornire loro maggiori informazioni. Alcuni gruppi arrivano al punto di leggere le lettere e intercettare le telefonate.

Tanto è importante controllare l’informazione che le organizzazioni totalitarie coniano differenti livelli di “verità” così da creare dottrine “esterne” e “interne”. Il materiale esterno, relativamente innocuo, è riservato al pubblico e ai nuovi reclutati. Le dottrine interne, invece, vengono svelate solo gradualmente, mano a mano che la persona entra a far parte del culto.

E’ tipico che il nuovo membro venga assegnato ad attività di proselitismo appena ciò sarà possibile. Nulla consolida il credo di una persona così velocemente come il cercare di “vendere” le proprie convinzioni ad altri. Fare nuovi proseliti contribuisce a cristallizzare in fretta l’identità che il culto ha affidato all’individuo. Dopo che un novizio avrà passato abbastanza tempo con i membri più anziani, giunge anche per lui il momento in cui gli si potrà tranquillamente delegare l’istruzione dei nuovi arrivati. E’ così che la vittima diventa carnefice.

________________

Se siete entrati un gruppo religioso, noto o non noto poco importa, e riscontrerete la presenza di questi tre criteri sopra descritti, state sicuri che siete finiti in un culto distruttivo da cui meglio andar via, perché siete diventati prigionieri di una "gabbia" invisibile che punta a sfruttare i fedeli per scopi di potere e di denaro. Anche se, come dicono gli esperti, non è facile venirne fuori, tra paura, sensi di colpa, identità messe a rischio dal condizionamento mentale, disagi sociali, difficoltà e reinserirsi nel mondo. A volte è necessario un percorso di cura psicologico presso le onlus anti-sette per ristabilirsi, sempre che chi finisca in questi culti se ne renda conto e agisca di conseguenza.