Piacenza, Progetti del Cuore contribuisce a garantire la mobilità gratuita dei cittadini con difficoltà motorie consegnando nuovi veicoli all’AISM e alla PA di San Giorgio. L’Amministratore Unico Daniele Ragone: “Insieme possiamo agire per il bene comune”.



Daniele Ragone: la duplice iniziativa di Progetti del Cuore

Troppo spesso le risorse economiche di Comuni e Associazioni non riescono a soddisfare appieno le necessità dei singoli territori di assistere i cittadini più fragili. Realtà come Progetti del Cuore S.r.l. si occupano proprio di colmare questo gap collaborando con enti, associazioni e imprese locali per migliorare la qualità della vita dei meno fortunati della comunità. A febbraio, la società Benefit guidata dall’Amministratore Unico Daniele Ragone ha consegnato due nuovi veicoli all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) di Piacenza e alla Pubblica Assistenza di San Giorgio.

Grazie anche al supporto di alcune attività economiche locali, entrambe potranno così continuare a garantire servizi essenziali come il trasporto e l’accesso alle strutture sociosanitarie e il ritiro di farmaci, nonché il sostegno alle attività di natura sociale che incentivano l’inclusione e la socializzazione. Un’iniziativa che conferma, ancora una volta, l’impegno di Progetti del Cuore a favore del bene comune.



Daniele Ragone: così miglioriamo la qualità di vita dei più fragili

“Con questa duplice iniziativa, il territorio di Piacenza si arricchisce di ulteriori strumenti volti a migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini più fragili”, ha commentato l’Amministratore Unico di Progetti del Cuore, ricordando che “da soli possiamo fare poco, ma insieme possiamo agire per il bene comune”.

Sotto la guida di Daniele Ragone, classe 1972 e laurea in Economia Aziendale, la società registra un fatturato annuo di 15 milioni di euro, rendendo possibili i servizi erogati da Comuni e Associazioni di volontariato alle fasce più fragili della popolazione, in particolare bambini, anziani e cittadini diversamente abili e promuovendo al contempo quelle attività economiche virtuose che vogliono essere protagoniste di un nuovo modo di investire nel sociale. Al vertice di Progetti del Cuore S.r.l. dal 2021, Daniele Ragone è a capo di un team di 110 collaboratori e collaboratrici. È, inoltre, Direttore Generale di Progetti del Cuore S.a.g.l., il ramo della società italiana che opera in Svizzera.