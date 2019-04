Shade Music Festival 2019, 48 Hours a Bergamo il 7 e l'8 giugno

Shade Music Festival, uno degli eventi più importanti in Europa per chi ama la musica elettronica, nel 2019 arriva alla quinta edizione e raddoppia. Sul palco infatti per ben 48 ore di musica vanno ben 14 artisti internazionali.

Dalle 14 del 7 alle 14 di domenica 9 giugno 2019 si balla, in un evento dedicato ai beat più ricercati. E' infatti davvero impossibile paragonare Shade Music Festival a ciò che viene proposto nell'ambito della musica elettronica, soprattutto nel panorama italiano. I numeri parlano da soli: 48 ore di musica e 14 artisti. E' davvero un evento irripetibile.

Il line up degli artisti sul palco è ancora top secret, così come molti dettagli della manifestazione. Come per le edizioni scorse, comunque, Shade Music Festival metterà sul palco alcuni dei più grandi talenti della scena elettronica mondiale. Tra l'altro il festival prende vita ancora a Bergamo, ma in una nuova location (Palafacchetti, Treviglio).

Il 19 aprile chiuderà la vendita degli Early Bird Ticket di Shade Music Festival. C'è la possibilità di partecipare a tutto il festival, soltanto alla prima giornata (dalle 14 di venerdì 7 alle 14 di sabato 8 giugno) o soltanto alla seconda (dalle 14 di sabato 8 giugno alle 14 di domenica 9 giugno).





Shade Music Festival 2019 / 48 Hours / Bergamo / 7 - 8 giugno

