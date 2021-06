Dopo tanti dj set di qualità, che succede il 5 giugno durante International Dance, lo show radiofonico in onda da trent'anni in FM condotto da Pietro Gagliostro? C'è il sound di Sergio Mauri, dj producer bergamasco ben conosciuto da chi segue il panorama della dance Made in Italy e dintorni.

International Dance va in onda ogni sabato alle 21:30 sulla calabrese Radio Medua e in diversi formati ed orari anche su un circuito italiano ed internazionale che conta ormai molte emittenti. La voce, l'energia e la selezione musicale di International Dance, come dicevamo, sono quelle di Pietro Gagliostro. "International Dance è interamente prodotto con l'uso di cdjs, piatti, mixer e nessun software tipo Traktor o Serato", spiega Pietro, che punta dritto al cuore della questione, ovvero propone musica e dj set di qualità, che regalino emozioni.

Al link qui sotto trovate una sua lunga intervista, perfetta per raccontare almeno un po' della sua passione musicale. Trent'anni di musica, a parole, infatti non si possono mica raccontare… Almeno un po' del giusto mix, però, anche a parole, si sente bene. Eccome. Ecco il link all'intervista: http://bit.ly/AllaDisco-InternationalDance

https://www.facebook.com/groups/internationaldance

https://www.radiomedua.it