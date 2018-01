I Minions invadono il Nikita #Costez di Telgate (BG)

Il weekend da vivere venerdì 12 e sabato 13 gennaio 2018 nei due locali Costez, l'Hotel Costez, dj bar a Cazzago (BS) ed il Nikita #Costez, grande disco a Telgate (BG), è decisamente interessante.

Venerdì 12 si parte come sempre con una formula super easy all'Hotel Costez, ovvero l'ingresso è sempre libero con consumazione facoltativa. Al mixer c'è Nicola Zilioli, appena intervistato da un magazine nazionale come DiPiù e sempre pronto a mixare con energia sonorità di ogni tipo. Con lui alla voce arriva Mapez, vocalist da tempo legato all'universo Costez.

Sabato 13 il ritmo cresce e ci si sposta al Nikita #Costez di Grumello - Telgate (BG).

Prende infatti vita un divertente party dedicato ai Minions, personaggi di cartoni animati e film davvero molto amati e conosciuti in tutto il mondo. I Minions, come racconta Wikipedia, sono esistiti fin dall'alba dei tempi ed hanno un solo scopo: servire il padrone più cattivissimo al mondo. Evoluti da organismi unicellulari, i Minions sbarcano sulla terraferma e servono vari padroni... e oltre ad essere protagonisti del film che porta il loro nome, hanno pure partecipato a film come Cattivissimo me, Cattivissimo me 2 e Cattivissimo me 3 (...). Anche il cast artistico è decisamente interessante. Alla voce c'è Marika, bella e bravissima e al mixer si alternano Dj Giovi e Benny.



Costez

Nikita #Costez - Grumello del Monte / Telgate (BG) (disco)

via dei Morenghi 2 Grumello del Monte (BG)

A4: Grumello Telgate (il locale è ben visibile dell'autostrada, di fronte al centro commerciale Conad)

Hotel Costez - Cazzago (BS) (dj bar)

via Pertini 2D / via Bonfandina - Cazzago San Martino (BS)

A4: Rovato