Sanza (SA): Filumena Marturano, in scena domenica 15 Aprile

Uno spettacolo voluto e ideato dalla "Compagnia Teatrale Sanzese".

Patrocinato dal Comune e dall'Università Popolare di Sanza, andrà in scena domenica 15 Aprile alle ore 19.00 presso la struttura della scuola elementare sita in via Val d' Agri a Sanza.

Attori amatoriali che da mesi preparano con certosina pazienza l' opera di Eduardo De Filippo.

Impegno e passione un cocktail che accompagna i protagonisti che invitano tutti all'evento.

Un' opera incentrata tutta sulla figura di Filumena Marturano, che rifiuta di rivelare all’amante quale dei tre figli da lei messi al mondo sia suo...

«’E figlie so’ ffiglie… E so’ tutte eguale… Hai ragione Filume’, hai ragione tu!»”.

De Filippo dichiarava di aver inteso rappresentare un’allegoria dell’Italia lacerata e in larga misura depauperata anche moralmente, e prefigurarne la dignità e la volontà di riscatto.

Filumena Marturano una delle commedie più conosciute e rappresentate, ha un ruolo centrale nella produzione di Eduardo De Filippo, collocandosi tra i primi testi di quella Cantata dei giorni dispari che, a partire da Napoli milionaria!, raccoglie le opere più complesse e problematiche in cui si riversano i drammi, le ansie e le speranze di un Paese e di un popolo sconvolti dalla guerra.