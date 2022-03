Le fragranze originali sono racchiuse in raffinate candele artigianali e diffusori naturali creati nel laboratorio ai piedi delle spettacolari Wicklow Mountains.

Le collezioni per profumare casa e automobile invitano a un viaggio sensoriale unico ed esclusivo tra le bellezze naturali irlandesi.

Max Benjamin è supportata da Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’Innovazione e il Trade, il 1° Venture Capital al mondo.

Raffinate, fatte a mano e rigorosamente naturali le candele e i diffusori Max Benjamin per la casa e ora anche per l’automobile nascono ai piedi delle Wicklow Mountains, 40 chilometri a sud di Dublino. A crearli sono tre fratelli con la passione per il design e la Natura che caratterizza la splendida valle in cui vivono.

Orla, Mark e David Van den Bergh, infatti, dagli anni 90 racchiudono i profumi unici della loro isola in candele e diffusori apprezzati in tutto il mondo per il design, la qualità artigianale e l'uso di ingredienti naturali.

La linea prende il nome dai figli gemelli di Orla: Max e Ben. Era stata proprio Orla a sviluppare la tecnica per utilizzare solo cera ed essenze naturali. Il risultato raffinatissimo conquistò subito le boutique più esigenti di Londra: da Harrods a John Lewis.



Oggi la famiglia Van den Bergh continua la ricerca per far viaggiare il mondo nelle fragranze d’Irlanda con il supporto di Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’Innovazione e il Trade, il 1° Venture Capital al mondo. Enterprise ireland favorisce lo sviluppo internazionale delle imprese: dai progetti di circular economy in ogni settore alle innovazione del travel-tech che fan viaggiare il mondo in sicurezza, come il passaporto digitale VeriFLY sviluppato dalla start-up Daon e adottato dalle principali compagnie aeree e crocieristiche mondali.



Essenze d’Irlanda a casa propria

Max Benjamin è stato tra i primi a eliminare nelle sue candele la comunemente usata paraffina, la miscela di idrocarburi solidi che permea l’ambiente di vapori chimici. Ancora oggi, Max Benjamin utilizza solo cocco e soia. Occorrono sette ore per ottenere una candela che è in grado di mantenere intatto l’aroma delle essenze naturali per 40 ore. Tutti i prodotti sono vegani, sostenibili e con packaging riciclabili.

Alle iniziali tre fragranze, negli anni se sono aggiunte sia classiche come Blue con tutta la freschezza energizzante dell’Oceano, sia innovative come le candele al melograno.



Per ogni ambiente della casa c’è la fragranza giusta. Ecco una piccola guida.

Cucina e bagno: Lemongrass & Ginger oppure Grapefruit & Pomelo per purificare l’aria.

Camera da letto: relax garantito da True Lavender o dal gelsomino di Blue Flowers.

Living: Dodici oppure i toni più caldi di White Pomegranate.

Ingresso: ideali i diffusori che al passaggio regalano costantemente fragranze come White Lilies.



In viaggio con la nuova Max Benjamin Car Fragrance

Perché accontentarsi per l’automobile di un deodorante chimico? Dopo aver reso sofisticato e naturale profumare le case, Max Benjamin ha esteso la sua esperienza alle fragranze per automobile.

Max Benjamin Car Fragrance è un mini volante vintage, cromato e facile da agganciare alle prese d'aria sul cruscotto. Max Benjamin Car Fragrance è dotato di un inserto profumato disponibile in cinque fragranze classiche: Blue Azure, Dodici, White Pomegranate, French Linen Water e Lemongrass & Ginger.



Wicklow Mountains: il romantico paesaggio dove nasce Max Benjamin

Il laboratorio Max Benjamin si trova a Enniskerry, un villaggio ai piedi delle Wicklow Mountains, un paradiso naturalistico di brughiere in fiore, laghi e foreste. Enniskerry è sorto intorno alla Powerscourt Estate, la splendida tenuta nota per il castello medievale trasformato nel XVIII secolo in sontuosa dimora con 19 ettari di giardini paesaggistici. Meno battuta dai turisti, la contea di Wicklow è un pezzo d’Irlanda selvaggia e romantica, con verdi colline coperte di vegetazione autoctona, cavalli allo stato brado e laboratori artigiani ecosostenibili: proprio come Max Benjamin.