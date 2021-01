Lodevole iniziativa del club Lions di Milazzo, che stamattina ha consegnato al Sindaco Midili e all’Assessore ai Servizi sociali Magistri cinque tablet, che verranno donati ad altrettanti studenti di famiglie indigenti per consentire loro di svolgere la didattica a distanza con le scuole e con il servizio di educativa domiciliare.

Alla cerimonia sono intervenuti oltre al presidente del club, Salvatore Ravidà, Rosanna De Luca, cerimoniere, Stefania Sottile, vice segretario ed Antonio Sottile, rappresentante del Leo Club Milazzo. “La collaborazione con le istituzioni è una delle finalità del club – ha detto il presidente Ravidà – auspicando che tale sinergia, avviata con la fornitura dei pasti alle famiglie in difficoltà nel periodo natalizio e agli interventi di riqualificazione di spazi comuni cittadini, possa ulteriormente rafforzarsi nel tempo”.

Da Midili e Magistri il plauso per “una iniziativa di solidarietà nei confronti di chi in un periodo difficile si ritrova a dover andare incontro ad altri disagi. Il ruolo dei club service è importante, quando si collega ad attività di sensibilità sociale come questa”.