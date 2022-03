Continua a crescere Pl4tform, una realtà musicale che prende vita nel centro di Palermo mettendo insieme Academy, Recording Studios, Management & Strategic e molto altro.

Pl4tform è la scuola perfetta per far crescere il proprio talento nell'ambito della musica elettronica. Pl4tformOne, il suo innovativo corso dedicato a dj producer che hanno voglia di fare sul serio, per l'edizione 2022, si arricchisce di tante novità, a partire da una nuova aula attrezzata con il meglio della tecnologia in cui imparare a far musica. La nuova edizione di Plat4formOne inizierà nel corso del mese di aprile 2022, per cui è ancora possibile iscriversi. Informazioni approfondite ed iscrizioni qui: https://www.pl4tform.com/pl4tform-one/

Va sottolineato anche l'alto livello dei suoi nuovi tutor di Pl4tformOne. Oltre ai main teacher Vincenzo Callea e Luca Lento, la squadra si arricchisce di insegnanti che come artisti pubblicano i propri dischi su alcune delle più importanti label internazionali (tra le altre, Spinnin, Ultra, Armada, Axtone, Deeperfect, Sony, Nervous, Clarisse, Universal). “A fine percorso, ogni studente entra nella sua room esclusiva con il proprio tutor. Quest'ultimo viene selezionato in base al genere musicale di riferimento", spiegano Callea e Lento, a loro volta produttori musicali conosciuti in tutto il mondo.

Entrano infatti a far parte della squadra di Pl4tform Esteban Galo, Dario Trapani, Noto, Da Lukas e Danilo Rispoli, unico Ableton Certified Trainer in Sicilia. La squadra si completa con un'esperta di comunicazione, un ambito sempre più fondamentale per ogni artista: Sara Priolo, social media manager, insegna ai dj producer come utilizzare i propri account in modo professionale.

Tra i nuovi partner di Pl4tform ci sono poi diversi brand musicali leader mondiali nel proprio settore: Acustica Audio, Roland Cloud, Loopmasters, Loopcloud, PluginBoutique, Cableguys, Red Bull, Davidoff, Palermo Suona."Grazie a collaborazioni di questo livello i nostri allievi possono da subito esprimere il loro talento con gli stessi strumenti con cui lavorano i professionisti", continuano Vincenzo Callea e Luca Lento. "Oltre a tanti sconti ed agevolazioni, con il corso offriamo ad esempio il plugin Sienna by Acustica Audio, che trasforma le cuffie in uno studio di registrazione".

Pl4tform ha poi deciso di premiare ogni anno il miglior producer tra coloro che frequentano i suoi corsi. "Una traccia musicale realizzata dal vincitore viene finalizzata in studio con mix, mastering e track placement, ovvero viene proposta alle label più adatte. Nel 2021 ha vinto Kyptai, che sta crescendo molto come artista", spiegano Callea e Lento.



Pl4tformOne, info ed iscrizioni

Plat4form

Cos'è Plat4form

E' una creative factory palermitana che mette insieme: Academy, Recording Studios, Management & Strategic. Tra i fiori all'occhiello di Pl4tform, ci sono Pl4tformOne, un corso per producer decisamente innovativo e Pl4tform Mix and Master, un corso avanzato dedicato a chi vuol far suonare la propria musica a livello Pro.



Chi è Vincenzo Callea

Vincenzo Callea è un pilastro portante del mondo Pl4tform. Fondatore dei TI.PI.CAL. è rimasto per ben 12 settimane al primo posto per vendite in Italia. N.1 Billboard USA, i suoi dischi sono stati suonati e supportati dai più grandi dj/producer del mondo come Tiesto, Pete Tong, David Guetta, Danny Howard. Nella sua carriera ha venduto oltre 350.000 vinili.



Chi è Luca Lento

Luca Lento è uno dei punti di riferimento principali di Pl4tform. Nella sua lunga carriera ha venduto oltre 200.000 vinili ed un suo brano, unico caso tra gli artisti italiano, è stato remixato da Bob Sinclar. I suoi dischi sono suonati e supportati in tutto il mondo da dj come Nicole Moudaber, Reboot, Paco Osuna, Bean Pearce. Vanta collaborazioni con Mendo, The Deepshakerz e Eddie Amador.