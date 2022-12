Colpevoli del "reato social" di "doxxing", un neologismo per indicare la pubblicazione di informazioni personali che riguardino terze persone, Twitter aveva sospeso gli account di alcuni giornalisti che, tra l'altro, avevano pubblicato il "tracking" di jet privati... tra cui quello di Elon Musk.

Questo l'elenco dei giornalisti penalizzati: Ryan Mac del New York Times, Donie O'Sullivan della Cnn, Drew Harwell del Washington Post, Matt Binder di Mashable, Micah Lee di Intercept, oltre ai reporter indipendenti Aaron Rupar, Keith Olbermann e Tony Webster.

Una decisione che ha fatto scalpore, anche perché Elon Musk, quando ha annunciato l'acquisto della piattaforma social, aveva detto di sperare che "persino i miei critici peggiori restino su Twitter perché questo è ciò che significa la libertà di parola".

E visto il clamore suscitato, anche la politica si è occupata del caso. Questo è quanto ha scritto su Twitter la vicepresidente per i valori e la trasparenza della Commissione Europea, Vera Jourova: "Le notizie sulla sospensione arbitraria di giornalisti su Twitter sono preoccupanti. Il Digital Services Act dell'Ue richiede il rispetto della libertà dei media e dei diritti fondamentali. Questo è rafforzato dal nostro Media Freedom Act. Elon Musk dovrebbe esserne consapevole. Ci sono linee rosse. E sanzioni, a breve".

Sabato, però, Twitter ha ripristinato gli account.

Le reintegrazioni sono arrivate dopo che venerdì, a causa delle aspre critiche generate dalle sospensioni da parte di funzionari governativi, gruppi per la difesa delle libertà e organizzazioni giornalistiche di diverse parti del mondo, con alcuni che hanno affermato che la piattaforma di microblogging stava mettendo a repentaglio la libertà di stampa, Musk ha deciso di avviare un sondaggio per chiedere agli utenti di esprimersi sulla vicenda e la maggioranza di chi ha espresso la propria opinione ha votato per volere che gli account venissero ripristinati.

"Le persone hanno parlato", ha scritto poi Musk in un tweet. "Gli account che hanno doxxato la mia posizione saranno riattivati immediatamente".