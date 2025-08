Questa è la triste storia di Samuel Rebollo, un ragazzo che ha cercato di sfondare nel mondo del calcio per fuggire dalla povertà.

Il suo obiettivo era quello di aprirsi la strada per un futuro più roseo per sé e per la sua famiglia.

Purtroppo, così non è stato...

Il ragazzo, dopo aver giocato per diversi anni nelle giovanili del Lanus, nel 2021 si è trasferito nell'Atletico Aldosivi firmando un contratto annuale.

In quella stagione ha messo tutto l'impegno possibile per coronare il suo sogno di diventare un calciatore professionista, purtroppo questo non è bastato.

Il club, infatti, a fine anno ha deciso di non rinnovargli il contratto.

Il ragazzo si è ritrovato tutto d'un tratto svincolato, si è sentito solo, ha pensato di aver fallito la sua missione, di aver deluso tutti, compresi i suoi cari.

È stato un peso troppo grande da mandar giù.

Il 10 novembre 2022, a soli 20 anni, ha deciso di togliersi la vita, è stato trovato morto in casa.

Una vita spezzata a causa di una delusione sportiva.

Inaccettabile tutto ciò... ciao Samuel.