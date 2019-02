La Notte delle Miss alla Tenuta Colle Piajo - Nembro (Bg), con Miss Italia (Carlotta Maggiorana) e l'elezione di Miss Valseriana

Alla Tenuta Colle Piajo di Nembro in provincia di Bergamo (www.tenutacollepiajo.it), DV Connection (www.dvconnection.it), che da sempre affianca il suo marchio a realtà di successo e party da non perdere, venerdì 22 febbraio 2019 prende vita "La Notte delle Miss", un evento che unisce bellezza, moda, business e enogastronomia. L'evento è realizzato in collaborazione con Rial Events, l'agenzia di riferimento di Miss Italia per la Lombardia.

La Notte delle Miss, appuntamento giunto ormai alla seconda edizione, inizia con una prestigiosa cena animata. Il dinner show ha il patrocinio dello storico concorso nazionale di Miss Italia attraverso sfilate, esibizioni e tante sorprese.

Durante la serata verrà eletta Miss Valseriana e le prime classificate andranno di diritto a concorrere alle finali regionali di Miss Italia 2018. Madrina della serata sarà la bellissima Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, ovvero Miss Italia in carica. All'evento sono presenti anche numerosi esponenti di importanti aziende e attività del territorio bergamasco.

Madrine della serata saranno tre bellissime vincitrici di fasce delle precedenti edizioni di Miss Italia.



PROGRAMMA:

Ore 20.00 Aperitivo di benvenuto

ore 20.30 Cena di Gala con Miss Italia Carlotta Maggiorana

ore 21.00 Inizio Spettacolo

ore 23.00 Proclamazione Vincitrici Miss Valseriana

ore 23.30 Aftershow Party con dj set