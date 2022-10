Che succede al Circus beatclub di Brescia venerdì 14 e sabato 15 ottobre? Il ritmo è decisamente alto, così come il tasso di stile... e divertimento.

Il 14 ottobre, per il party Off Beat, al mixer torna Samuele Sartini (nella foto), che in questi mesi è in forte crescita e fa ballare molti dei più importanti club italiani e non solo. Tra gli altri, la scorsa estate, il top dj marchigiano ha fatto ballare la Villa delle Rose a Riccione (RN) e Villa Papeete a Milano Marittima (RA). Samuele Sartini è poi ormai da tempo uno dei protagonisti della scena club italiana ed internazionale. Conosciuto in tutto il mondo, la sua "Love You Seek / Seek Bromance" nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di "The 15:17 To Paris", film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood. Marchigiano, Sartini è spesso in console in eventi e club contano. In console ha uno stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di 'numeri' e gesti che sanno stupire, ogni suo suo dj set è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Nella sua carriera Samuele Sartini ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all'attivo diverse hit all'attivo diverse hit recenti.

Sabato 15 ottobre invece per Circus Saturday nel top club bresciano ecco una voce guest d'eccellenza, Chiara Giorgianni. Da sempre sospesa tra fashion system, social, tv e musica, Chiara Giorgianni quando è dietro al microfono regala energia a chi ha voglia di ballare. Dopo aver partecipato al GF, è diventata una vocalist di livello assoluto. Non è tutto: Chiara Giorgianni è anche dj, presentatrice e pittrice. Perché per lei la presenza scenica non basta...







La nuova stagione di Circus Beatclub, la disco simbolo del divertimento bresciano, è iniziata venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2022 con uno slogan che dice molto: new home, new beat. Ovvero, la casa di chi a Brescia vuol ballare con stile anche quest'anno è tutta nuova: Circus Beatclub, oggi, a livello architettonico e di design, potrebbe tranquillamente essere a Londra e Berlino. E siccome in un club la prima cosa è la musica, anche il ritmo, anche il battito di Circus Beatclub cambia e si rinnova interpretando le tendenze internazionali in modo sempre originale.

Cosa succede ogni weekend? Restando alla sostanza, sostanza, ovvero dalla musica. Al Circus beatclub di Brescia per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 - 23 è sempre più internazionale... e divertente.

Basta aprire Shazam cliccando sulla pagina Instagram di Circus beatclub per scoprire che i brani selezionati per 'raccontare' la riapertura con due post su Instagram sono una nuova versione di "Jump" di The Cube Guys feat. Luciana ed il bellissimo remix che Eric Prydz ha realizzato per "Consciousness", brano di Anyma e Chris Avantgarde...

Ovviamente i due brani sono pronti per essere mixati dai dj di Circus Beatclub in sequenza, regalando ritmo ed emozioni sul dancefloor. Basta chiudere gli occhi per sentirsi già lì, a ballare... per poi svegliarsi venerdì 30 settembre, in serata, per poterlo fare davvero.



Circus Beatclub - Brescia

Via Dalmazia 127, 25125 Brescia

www.instagram.com/circusbeatclub/

www.circusbeatclub.com [email protected]

info +39 333 210 5400

aperto ogni giovedì (dal 13/10) venerdì, sabato, prefestivi ed eventi speciali

ingresso con consumazione ven. e sab. 15 euro; gio. 15 euro uomo, 10 donna