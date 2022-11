#Costez, a Telgate (BG), a due passi dall'uscita A4 Grumello, è un'oasi perfetta per vivere le notti dei weekend dell'autunno inverno '22.



Venerdì 2 dicembre '22 al #Costez di Telgate (BG) torna Vida Loca (nella foto). E' pop party per eccellenza, Vida Loca. E' una serata che anima già da tempo tutto il Mediterraneo: dj d'eccellenza, un corpo di ballo di qualità assoluta e un mix di emozioni da vivere a ritmo di pop, hit e sound latino, quello che fa ballare il mondo in questo periodo. Mentre si balla sul dancefloor, sui palchi del #Costez prendono vita show d'eccellenza. Vida Loca, riassumendo è un musical tutto da ballare. La festa, oltre che in tutta Italia, quando fa freddo, prende vita ogni venerdì al Matis di Bologna, mentre il sabato gli artisti VL si spostano al Peter Pan di Riccione (RN). In ogni stagione, il continuo tour Vida Loca è sempre scatenato.



E che succede il 3 dicembre '22? Sul palco c'è Federico Chimirri. Italoargentino e seminifinalista di Masterchef è prima di tutto un dj decisamente richiesto nei locali italiani e non solo. Vive tra Formentera e Milano con la sua fidanzata Giulia e suo figlio Romeo, avuto da una relazione precedente. Romero è la sua vita, il suo più grande orgoglio: tutti i suoi traguardi sono sempre dedicati a lui. L'amore per la cucina scorre da sempre nelle sue vene perché la sua è una famiglia di ristoratori. Suo padre si è trasferito dall'Argentina a Formentera più di 25 anni fa, costruendosi una nuova vita nella ristorazione da zero, senza il supporto di nessuno. Da bambino amava passare del tempo in cucina con i suoi genitori, osservando ogni minimo dettaglio. Adesso vorrebbe seguire la strada del padre e riuscire ad aprire un posto che possa conciliare le sue due più grandi passioni: la cucina e la musica.



#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita



Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione

//