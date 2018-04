Alla corte della Bagaria: emozioni settecentesche tra storia, arte e nobiltà

Bagheria - Palazzo Butera, Sabato 28 Aprile 2018. Una rappresentazione in costume che rievoca l’atmosfera del ‘700, a Villa Butera è il tema dell’evento: “Alla corte della Bagaria”, che vede come protagonisti principali gli allievi di alcune classi del Liceo Scientifico “G. D’Alessandro” di Bagheria.

“Alla corte della Bagaria”, realizzato in collaborazione con la Pro Loco “Città delle Ville” e l'Associazione “La Piana d'Oro”, che promuove lo sviluppo territoriale di attività nell’hinterland bagherese, con il patrocinio del Comune di Bagheria, è previsto per la giornata di Sabato 28 Aprile dalle 10.00 alle 13.00, per proseguire dalle 15.00 alle 19.00.

L’iniziativa è partita da cinque classi del Liceo Scientifico cittadino che hanno pensato di far rivivere il fascino suggestivo, vissuto nel periodo barocco dalle antiche ville della “Bagaria”, (nome attribuito alla città nel 1500), proprio a Villa Butera, il Palazzo più antico di Bagheria, attualmente sede di rappresentanza comunale, attorno al quale sorse il primo nucleo abitativo.

Un programma ricco di appuntamenti, attende i visitatori, che guidati dai ragazzi del Liceo Scientifico, potranno ammirare le meraviglie settecentesche del Palazzo, le quali “raccontano” un pezzo di storia della Città, celebre per le sue ville.

Non mancheranno, inoltre, le attività artistico-culturali: come l'estemporanea di pittura, che mostrerà il modo in cui si esprimeva l’arte nel XVIII secolo; un recital di letture e musiche ed anche un concerto eseguito dalla “D'Alessandro Ensemble”; orchestra nata nel gennaio del 2015, dall'incontro di giovani musicisti frequentanti il Liceo Scientifico di Bagheria.

È prevista anche un’area di animazione dedicata ai più piccoli ed uno spazio riservato ai giochi del ‘700. La manifestazione si concluderà con il gran ballo del '700; un valzer di emozioni e cultura esplicato in maniera innovativa ed accattivante adatto sia a grandi sia a bambini.

Un susseguirsi di emozioni che rievocano il fascino del ‘700, tra storia, arte e nobiltà, accoglierà il pubblico, che si spera numeroso, per premiare l’impegno di questi ragazzi, attori in primo piano di “Alla corte della Bagaria”.

Associazione La Piana d’Oro