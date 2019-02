Villa Bonin. Il 2 marzo, Il Pagante @ Sheky Carnival Festival. Il 3 marzo We Are Vicenza - La Studentesca con Chadia Rodriguez

2/3 Il Pagante @ Sheky Carnival Festival

Sheky è un vero e proprio party dedicato al divertimento, un evento in cui essere folli e/o pazzi è del tutto normale, anzi necessario. Per chi ama shekerare (con la e, sia chiaro!), ovviamente... E' l'evento perfetto per chi ha voglia di dimenticare tutti i pensieri, conoscere tanta gente e ballare fino a mattina... Sabato 2 marzo lo si può fare a Villa Bonin, quando prende vita un vero Sheky Carnival Festival. Come ospite speciale sul palco va Il Pagante, uno dei gruppi simbolo del divertimento più spensierato. Si aggiungono al divertimento della musica (le hit degli ultimi 30 anni per scatenarsi e cantare a squarciagola) animazione e gadget per tutti. Dinner Show a cura di Batty e Mattia Sonic. La scelta giusta è infatti arrivare a Villa Bonin già all'ora di cena, visto che le proposte sono tante e varie (aperitivo firmato Martini, cena servita scegliendo tra diversi menu, pizza, insalatona, hamburger gourmet).

3/3 We Are Vicenza - La Studentesca con Chadia Rodriguez @ Villa Bonin

Wav sta per We Are Vicenza ed è evento studentesco più esagerato di Vicenza, pensato e realizzato per tutti gli studenti. Il party questa volta prenderà vita domenica 3 marzo 2019, a Villa Bonin - Club & Restaurant: la location più prestigiosa del Triveneto! Una notte con 7 ore di musica ininterrotta con effetti speciali e ospiti nazionali e internazionali per l'evento che segnerà tutti gli studenti di Vicenza!

Ospite speciale del party We Are Vicenza - La Studentesca il 3 marzo a Villa Bonin è Chadia Rodriguez, uno dei personaggi più hot della scena della nuova musica hip hop e trap italiana. Classe '98, origini spagnole e marocchine, carica di quell'attitudine sfrontata tipica delle rapper americane, Chadia Rodriguez tra gli altri l'interprete di "Sister (Pastiglie)", singolo già di grande successo pubblicato da Doner Music (la label di Big Fish). L'evento, organizzato in collaborazione con VG MANIA, è riservato ai maggiori di 16 anni. Info: Facebook: www.facebook.com/WeAreVicenza/



