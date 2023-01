Giovedì 19 gennaio alle 15:00 ANCI Lazio presenterà nell’ambito del progetto DYDAS (cofinanziato dal programma europeo Connecting Europe Facility – CEF) l’iniziativa dal titolo “Il pomeriggio DYDAS con gli open data. Tre eventi per raccontare il progetto DYDAS, il ruolo degli open data nella PA e nell’innovazione”.

Gli eventi, che avranno l’obiettivo di approfondire la conoscenza degli open data e la loro accoglienza nell’ambito della pubblica amministrazione e nel settore privato, saranno trasmessi in streaming sulle piattaforme digitali di YouTube e Linkedin.

Il primo dei tre eventi che aprirà l’appuntamento pomeridiano sarà “Gli open data come fattore abilitante del business e dell’innovazione”. L’intervento inizierà alle 15:00 e avrà come ospite Aldo Razzino, CEO & Founder di Open Data Playground. Insieme a lui si parlerà del ruolo degli open data nella comprensione dei bisogni degli utenti e nella creazione di soluzioni di business innovative messe in atto per rispondervi.

I successivi due eventi avranno un attenzione particolare al Piano Triennale per l’Informatica della PA. In particolare, il secondo intervento inizierà alle 16:00, in presenza di Stefano Gatti, Head of Data & Analytics in Nexi e co-autore del libro “La Cultura del dato” edito da Franco Angeli, per parlare approfonditamente della cultura degli open data e di come abbiano contribuito a trasformare l’approccio della PA nei confronti dei dati. Si affronterà anche il tema legato al piano triennale della pubblica amministrazione con le nuove competenze che dipendenti e collaboratori dovranno acquisire nell’immediato futuro.

Chiuderà la giornata di eventi dedicata al mondo degli open data il webinar intitolato “Vent’anni di PA tra dati, tecnologia e mindset” con il punto di vista autorevole di Francesco Paolo Paolicelli, docente universitario, consulente ed esperto nell’ambito degli open data per la PA, che parlerà di come si è evoluto, durante gli ultimi due decenni, l’approccio delle imprese e della pubblica amministrazione nei confronti dei dati aperti.



Per partecipare agli eventi registrati su eventbrite al link: https://www.eventbrite.com/cc/il-pomeriggio-dydas-con-gli-open-data-19-gennaio-1556519



IL PROGETTO DYDAS

Il progetto DYDAS prevede la creazione di una piattaforma in grado di gestire grandi volumi di dati dinamici, consentendo al settore pubblico e all'industria di beneficiare dell'analisi dei dati su larga scala.

Le tecnologie emergenti stanno aprendo una nuova era dell'informazione e l'informazione oggi si basa sulla capacità di raccogliere ed elaborare grandi quantità di dati, milioni di volte in più rispetto agli ultimi 10 anni. Questa rivoluzione sta avvenendo in termini di quantità e varietà grazie al rapido sviluppo di dispositivi IoT, sensori, sistemi di automazione intelligenti e tutte le nuove comunicazioni di dati M2M. In questo contesto, la capacità di gestire grandi quantità di dati è legata alla necessità di un'adeguata infrastruttura HPC (High Performance Computing) e delle relative tecniche di implementazione. È in questo contesto che è nato il progetto DYDAS, finanziato dal CEF TELECOM 2018.