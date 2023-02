Passeggiando tra le auto d'epoca concorrenti ad una gara automobilistica la Winter Marathon nella bellissima cornice di Madonna di Campiglio, ho conosciuto Irene, appassionata di auto storiche e navigatrice di una bellissima Lancia Fulvia Cupè, del suo compagno, e vedo il suo libro Fontanhaus non un libro come gli altri... Irene vuoi dirci perché si chiama cosi questo tuo primo romanzo???

Il nome è ispirato ad un luogo realmente esistente nel mio paesino in Emilia Romagna, Cervarezza Terme, nell'appennino reggiano, è un luogo per me speciale, teatro dei miei giochi e oggi anche cornice in cui si trova la mia Acetaia Il Vascello del Monsignore. Non te l'ho detto ma prima che scrittrice sono imprenditrice.





Interessante ma raccontami qualcosa di più del tuo romanzo?

Ovviamente il libro si svolge nel mio amatissimo appennino, è in gran parte ambientato tra settembre 1999 e settembre 2000, racconta in brevi flash le vicende di un gruppo di amici, le loro emozioni, le loro cotte, le prime difficoltà, le loro passioni; ma soprattutto come ancora adolescenti di cambiamenti ne abbiano vissuti moltissimi, dalla moneta, dal modo di relazionarsi tra coetanei, al mondiale di Italia 90 fino ai goal del Campionato Mondiale del 2006, i Ragaz hanno amato ancora i vecchi cinema e visto i primi film in 3d. Hanno vissuto molto hanno amato hanno pianto in un mondo in evoluzione rapida fino a ciò che siamo oggi, magari più saggi più connessi più in tempo reale… Ma sono stati gli ultimi a cui, forse, batteva di più forte il cuore…





la definiresti una tua biografia?

No assolutamente.. è un romanzo.





benissimo dove lo troviamo?

in tutte le librerie e in vendita on line su vari canali.





Grazie a Irene che tra poco parte per la gara.