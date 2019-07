Elvis Gjeci dalla palestra a Hollywood: l'atleta gira una serie per Netflix

Elvis Gjeci di Fighille ha girato negli USA una serie televisiva per la famosa piattaforma di Netflix sotto la regia di Sylvester Stallone.

La Conduzione dell'edizione del Team Italia è affidata alla bellissima Bianca Balti e a Francesco Facchinetti.

Una vita da atleta e poi, con la fine della carriera agonistica, un’altra sfida. Affrontata grazie alle abilità apprese in anni di ginnastica artistica. Elvis Gjeci, 24 anni di Fighille, è stato uno dei rappresentanti per l’Italia a prender parte a "Ultimate BeastMaster", una serie Netflix sotto la regia di Sylvester Stallone. L'atleta giara una serie per Netflix" data-title="">

"Sono stato per 15 anni un atleta di ginnastica artistica del centro C.O.N.I di Tirrenia - racconta Elvis, nato da genitori albanesi, ma da sempre in Italia. - Il periodo in California mentre registravo unico e indimenticabile, dove ho affrontato una serie di prove superando i vari ostacoli che il percorso del programma televisivo ci metteva davanti".

Dopo esser stato protagonista della terza edizione di Ultimate BeastMaster, chissà quali altre sorprese ci farà Elvis. Di certo la voglia non gli manca e chissà che questa visita ad Hollywood non sia stata per lui l’inizio di una nuova avventura.