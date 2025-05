e se lo dimentichiamo ci ritroveremo in un pianeta morto.

Cristina Baldi si trova presso l'Agriturismo Podere dell'Anselmo a Montespertoli, in Toscana.

Pensavo fosse un ghiro, si muoveva a malapena… l'ho accarezzato, lui buono… l'ho preso e l'ho appoggiato sul mio braccio… era solo malato spaesato indifeso, non me la sono sentita di lasciarlo al suo destino.

Messo in macchina ho visto il bel codone… mi è arrivata la conferma dalla dottoressa Gelli Donatella… è un ratto. Portalo a me, ogni vita vale. Spero ce la faccia, ma ancora grazie Donatella per ciò che sei sempre disponibile per tutti perché ogni vita conta.

Sostieni la nostra associazione con una donazione

IBAN: IT 35 G 08425 37980000010542496 INTESTATARIO: SEMIA ONLUS

PayPal.Me/SemiaCRAS