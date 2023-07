Dalle parole ai fatti . Insieme per il benessere degli animali . Azione congiunta del LVRC e GADIT per salvare un pappagallo chiuso in gabbia e abbandonato sul balcone da almeno 7 gg . I proprietari sono partiti improvvisamente e , probabilmente, non avrebbero fatto ritorno prima di settembre ! Vigili del fuoco in supporto a questa azione di soccorso. Un ringraziamento speciale a chi non si è girato dall’altra parte e ci ha chiamato mostrando un’attenzione speciale per il piccolo imprigionato.