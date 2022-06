Matteo Sala Feat. Foresta - Take Me Far Away; Gianluk - Brenda's Dream; Jamie Linton - Back Together; Padraig Reggie - Me And My Monkey; Gianky Feat. Francy - Nao Vou Pra Casa... Avete appena letto alcune delle più recenti release di Jaywork Music Group, una realtà decisamente attiva in ambito dance e non solo. E' difficile, anzi forse del tutto sbagliato, perché ogni artista ed ogni release hanno la loro anima...



Jaywork Music Group è presente ed attiva sul mercato discografico dal 1998. Dal 2011 Luca Facchini, dj e produttore, ha acquisito il marchio e tutto il catalogo trasferendolo a Ferrara per proseguirne l'attività discografica. Dal 2018 Luca Peruzzi diventa A&R delle Label di Jaywork e gestisce il gruppo con Luca Facchini. Jaywork Music vanta all'attivo la produzione di numerose Hit tra le quali il progetto "2Black" con la notissima "Waves of Luv", che ricalca il grande successo del brano musicale "In alto mare" di Loredana Bertè.



Jaywork Music attraverso le sue etichette discografiche si propone di dare spazio e scoprire nuovi talenti emergenti in Italia e non solo, essendo proiettata nel futuro ed alla costante ricerca di contenuti innovativi. Jaywork Music dispone di numerose Sub-Labels che abbracciano vari generi e stili musicali, dalla musica Italiana alla musica Dance. "Se siete dei produttori e state cercando un etichetta discografica sempre in evoluzione, Jaywork è la vostra scelta migliore", spiegano Luca Facchini e Luca Peruzzi.



https://www.jaywork.com