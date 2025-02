“Al centro di me” (etichetta Up Music Studio) è il nuovo singolo di Salinitro, un brano che segna uno spartiacque tra il passato e il presente dell’artista. La fine di un rapporto, sentimentale o meno, può rappresentare il crollo di una serie di paradigmi su cui spesso fondiamo il nostro equilibrio, eppure tale equilibrio non può essere ricercato altrove se non in sé stessi.

Al centro di me – spiega l’artista- è un invito a guardarsi dentro e a trovare nella propria interiorità una luce che possa guidare le proprie incertezze e che possa essere fonte di cambiamento e di rinascita. Quando tutto attorno sembra muoversi in maniera confusa e preoccupante, la vera arma è mettersi al centro e stabilire ciò che rientra nel nostro benessere.

Videoclip: https://youtu.be/OniQMU5JUEQ

Emanuele Salinitro, in arte Salinitro, nasce a Gela (CL) il 2 ottobre 1990. La grande passione per la musica trasmessa dai genitori e l’ascolto di vari generi musicali già durante l’infanzia avvicinano presto Salinitro alla sfera musicale. All’età di dodici anni inizia a prendere lezioni di piano per poi passare, all’età di quindici anni, alle lezioni di canto. Cantare diventa il suo canale espressivo principale e iniziano così a susseguirsi varie esperienze nell’ambito: partecipazione a contest canori locali e nazionali, formazione con professionisti del settore e serate live con musicisti. La formazione artistica viene affiancata alla formazione accademica e così Salinitro riesce a conseguire due lauree: una in Lingue per la Comunicazione Internazionale (2014) e l’altra in Traduzione Specialistica (2017). Tale percorso di studi porta l’artista a intraprendere la carriera di insegnante di lingue straniere, ma la voglia di crescere artisticamente spinge Salinitro alla scrittura di testi musicali e al desiderio di intraprendere, al contempo, una carriera discografica. Nel marzo 2019 incontra il produttore artistico Fabrizio Grenghi nei Massive Arts Studios di Milano e ciò apre un capitolo inatteso: insieme a Grenghi e agli altri collaboratori del team, l’artista realizza il suo primo prodotto discografico: un EP dal titolo Accanto a te, contenente n.4 brani di cui Salinitro è sia autore che interprete. La pubblicazione dell’EP, anticipata dai singoli Pezzi dello stesso cuore (2019) e Non mi rispondi (2020), vede la luce nelle piattaforme digitali il 5 febbraio 2021 insieme al terzo e al quarto singolo estratti Mi fido di te e Le solite apparenze. Ciascun singolo è accompagnato da un videoclip. La promozione tramite ufficio stampa dell’intero EP ha permesso la diffusione dei brani in molte radio e webradio del circuito locale e nazionale e la realizzazione di numerose interviste e recensioni su varie testate del settore, tra le quali All Music Italia, Più o Meno Pop e Meiweb. Gli anni 2022 e 2023 sono caratterizzati da una lunga pausa dovuta a una grave perdita familiare che colpisce l’artista, minando la determinazione che lo ha sempre contraddistinto e la voglia di proseguire in questo percorso. Tuttavia, a fine 2023 Salinitro stipula una collaborazione con l’etichetta Up Music finalizzata alla produzione e promozione di un nuovo brano.

Link Instagram: https://www.instagram.com/salinitroofficial

Link Fabebook: https://www.facebook.com/salinitroofficial

Link YouTube: https://youtube.com/@salinitro7082?si=th1i0tbi9r5VOPBg

Link Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/4dmf17MbaBR5Q7by3ICSVN