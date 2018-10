20 ottobre, Len Faki fa scatenare il Bolgia di Bergamo per il Party del 16esimo compleanno

Il 20 ottobre 2018 il Bolgia di Bergamo festeggia 16 anni di grande musica elettronica. Dai primi anni 2000 ad oggi lo scenario del clubbing italiano è cambiato radicalmente. I protagonisti oggi sono diversi, così come diverse sono atmosfere e tendenze.

In un panorama sempre più fluido, stagione dopo stagione, il Bolgia è cresciuto e notte dopo notte si è conquistato un posto importante nella geografia nottambula europea. Demolition Night, provocazioni, strani personaggi, performance artistiche, ricerca tecnologica (...), tutto è servito per far crescere il club e trasformarlo nel contenitore perfetto di ciò che fa ballare il mondo.

A far ballare il 16esimo compleanno del top club sull'A4 c'è Len Faki, uno dei dj che meglio rappresenta la storia del Bolgia. Resident del mitico Berghain di Berlino fin dal 2004, con dj set sempre sperimentali e la sua label Figure è un punto di riferimento di chi ama l'elettronica che sa fondere ritmo e sperimentazione.

Awakenings, Tomorrowland, Timewarp, Cocoon, etc: il dj producer tedesco suona in tutto il mondo, ogni weekend. Figure, l'etichetta di Faki ha ormai raggiunto il traguardo delle 100 release mentre pure il progetto benefico LF RMX va a gonfie vele (ogni disco aiuta Straßenkinder e.V, un'organizzazione berlinese che aiuta i bambini in difficoltà).

Con Len Faki sul palco vanno anche Alex Rubino, Christian Bove, Moss & Enfasi ed Electrofactory. La voce è invece quella di Manuel Shock, performer che con la sua energia fa scatenare il Bolgia da anni.

