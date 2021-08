Gesù lo definì "omicida e padre della menzogna", un essere pericoloso da cui stare alla larga, ma sembra che il suo avvertimento non sia stato preso in seria considerazione. Le sette sataniche sono tante e aumentano ogni giorno. Alcune annoverano pochi adepti, altre contano migliaia di fedeli. Il proselitismo avviene nei luoghi pubblici come sul web, dove esistono siti dedicati al Principe delle tenebre.

Ad attratte gli adepti, per la maggior parte giovani, sono la speranza di avere poteri soprannaturali, il fascino dell'occulto, il desiderio di ribellarsi alla società o la voglia di mescolare pratiche magiche con sesso e droga. I seguaci del Diavolo si riuniscono in luoghi isolati, in casolari abbandonati, chiese sconsacrate o boscaglie fitte, dove si celebrano anche messe nere.

I satanisti di solito operano nell'anonimato, ma in certe occasioni non si fanno remore a mostrarsi pubblicamente, ammettendo la loro devozione per Lucifero. Dicono addirittura che la chiamata di Satana sia qualcosa di naturale, che "satanisti si nasce, non si diventa". Una tesi che non trova alcun riscontro teologico, visto che Dio ha dotato l'uomo della libertà di scegliere il bene e il male, non lo ha predestinato a un futuro inquietante nel mondo dell'occulto.

Il satanismo non è un fenomeno nuovo: ha origini antiche. Le prime manifestazioni di satanismo risalgono nel Settecento, in Francia. Catherine La Voisin, nota satanista, era solita organizzare per le dame di corte di Luigi XVI delle messe nere nelle quali il Diavolo era evocato per ottenere favori o vantaggi materiali. Da allora il satanismo si è diffuso in tutta Europa, e anche oltre. La prima chiesa dedicata a Satana fu fondata nel 1966 negli Stati Uniti da Anton Szandor LaVey, considerato il “papa nero” e autore della Bibbia di Satana che influenzò le varie sette sataniche nate successivamente.

Il satanismo è un mondo oscuro che negli ultimi tempi, complice anche la crisi della fede, va sempre più di moda. Le ricerche del Centro Studi sulle Nuove Religioni hanno gettato un po’ di luce sul fenomeno, dipingendo diverse forme di satanismo. C'è quello che venera il Diavolo come simbolo del male e quello che invece lo vede come simbolo della conoscenza.

Qualcuno viene allo scoperto. Come l'Usi (Unione satanisti italiani). Una setta fondata nel 2010 da Jennifer Crepuscolo, una ragazza ventenne di Chiavari. Questo gruppo ha anche una pagina Facebook – con oltre 6000 like – e un canale Youtube dove diffonde il suo vangelo del male. Gli adepti sono giovani, ma non mancano professionisti, casalinghe, madri di famiglia. Nella maggior parte dei casi sono persone che si sono avvicinate al satanismo dopo aver abbandonato il cattolicesimo. Per questo gruppo, Satana non è il male: “Essere satanisti non significa odiare Dio, significa solo amare Satana”, dichiarano i seguaci del padre della menzogna.

Il problema è che questi sbandati giocano con il fuoco. Perché non sono mancati reati commessi in nome del Demonio. Un caso noto fu quello delle Bestie di Satana, responsabili di vari omicidi compiuti nella provincia di Varese sul finire del secolo scorso. Oppure l’assassinio di suor Maria Laura Mainetti uccisa da tre ragazze sataniste come sacrificio umano al Diavolo. Per la legge italiana, adorare il Demonio non è un reato, ma questa adorazione si tramuta spesso in aggressioni, violenze sessuali, atti di vandalismo, profanazione delle chiese, maltrattamento e uccisione di animali, pedofilia, omicidio.

Il proliferare di queste sette non è sfuggito alla Sas, ovvero, la Squadra Anti Sette della polizia. Un gruppo composto da analisti, investigatori e psicologi incaricati di fare luce sui reati legati al fenomeno settario. Anche la Chiesa ha fondato una task force. Si tratta del Servizio Antisette nato nel 2002 per lottare contro il fenomeno delle sette occulte. La rete ha attivato anche un numero verde (800228866) dove arrivano 10 telefonate al giorno e l'80% delle chiamate riguarda persone adescate e poi perseguitate dalle sette sataniche.