GuidoMaggi lancia la nuova capsule collection dedicata alle Chunky sneakers, le calzature più cool con il rialzo discreto

Direttamente dagli anni ’90, il brand leccese presenta la sua rivisitazione glam ed esclusiva delle scarpe più in voga del momento, nei colori moda della stagione. Modelli unici che incrementano la statura fino a 11 centimetri con stile ed eleganza.



Stilosa, esclusiva e nelle nuance più cool della stagione: è la nuova capsule collection Giant dedicata alle Chunky sneakers firmata GuidoMaggi. Direttamente dagli anni ’90, tornano alla ribalta modelli già diventati must have di stagione per chi vuole essere alla moda, senza mai rinunciare allo stile. Dopo Gucci, Fila, Balenciaga, Dsquared, Givenchy, Versace e Alexander McQueen che hanno rilanciato nelle loro collezioni il genere, non poteva mancare la selezione unica proposta da GuidoMaggi. Quest’anno le trainers sono accessori irrinunciabili per essere davvero trendy, consacrati da influencer e pop star del calibro di Ricky Martin, devono avere un posto di riguardo nel guardaroba maschile per l’estate 2019. Sdoganate dagli outifit più sportivi, sono l’ideale in tutte le occasioni per un look casual chic di sicuro successo.

Come tutte le calzature GuidoMaggi, la capsule collection Giant è sinonimo di alta qualità e design innovativo, ispirata al mondo dell’hip-hop e dello streetwear. Realizzate su misura da sapienti artigiani, regalano a chi le indossa l’emozione di un accessorio esclusivo che ammalia per la sortorialità ricercata e la cura dei dettagli. Tutti i modelli sono realizzati utilizzando materiali pregiati come pelle di vitello, pelle pieno fiore, suede, nabuk, e declinati nelle nuance top di stagione. Nel segno del luxury sport, fresche e dinamiche, sono calzature che segnano l’incontro sofisticato tra il fashion e la migliore tradizione dell’eccellenza made in Italy. Una collezione trendy, resa ancora più unica dal rialzo segreto, capace di aumentare la statura di chi le indossa da 6 a ben 11 centimetri. Per un outfit perfetto che, insieme all’altezza, incrementa confort e autostima.

Sempre più accattivanti, i modelli proposti da GuidoMaggi nella collection Giant sono irresistibili. E i nomi delle nuove sneakers già dicono molto del carattere e della dinamicità della collezione: Bull, Piranha, Dragon, Snake, Shark, Blue Epi, Zebra. I 7 modelli Giant si impongono per forza e freschezza, una rilettura inedita e ammaliante di un classico degli anni ’90 che torna a risplendere grazie allo stile inconfondibile della grande tradizione sartoriale firmata GuidoMaggi.



