Dopo le accuse lanciate da Orlando Portento verso la ex moglie Angela Cavagna a Pomeriggio 5, dove racconta di avergli rubato praticamente tutto e di averlo lasciato solo con una misera pensione oltre ad averla ripetutamente offesa, la soubrette aveva annunciato l’intenzione di procedere per vie legali non solo verso l’ex marito Orlando Portento, ma anche verso i responsabili di Pomeriggio 5 e la conduttrice Barbara D’Urso.

In data 22 ottobre 2019 l’Avvocato Umberto Pruzzo ha depositato presso il Tribunale di Milano, le querele da parte di Angela Cavagna e del marito Paolo Solimano, nei confronti di Mediaset, Canale 5, Pomeriggio 5 ed in concreto agli autori del programma, alla conduttrice/co-autrice Sig.ra Barbara D’Urso e al Sig. Orlando Portento. Angela Cavagna, come già detto in precedenza, ha dichiarato che l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore dei bambini meno fortunati dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Inoltre, Angela Cavagna precisa: “Per trasparenza e per dimostrare il reiterarsi di violenze già subite e condannate a suo tempo, allego la pubblicazione delle querele attuali (ovviamente prive delle parti salienti) e passate”. In queste ore la notizia si sta divulgando tra le varie testate giornalistiche online, tanto per citarne una “ADN Kronos”. Moltissimi sono stati i commenti di supporto ricevuti dal popolo del web attraverso i profili social della ex showgirl.

Sarà finito tutto qui? Come mai la conduttrice Barbara D’Urso non ha concesso il “diritto di replica” alla ex showgirl Angela Cavagna? Sicuramente Angela ci terrà aggiornati sull’evoluzione di questa vicenda, fatto sta che per il momento, passata la bufera, è tornata serenamente alle sue giornate in relax.