Il furto di denaro pubblico da parte degli imprenditori è uno dei mali endemici dell’Italia. Un furto difficile da quantificare e che è servito solo per arricchire una classe di parassiti. Per anni lo Stato è stato considerato un Bancomat per imprenditori che sui soldi pubblici ci campano, senza peraltro creare lavoro, perché quei soldi spariscono nel nulla, collocati nei paradisi fiscali sparpagliati per i quattro angoli della Terra.

In Italia non esiste un solo settore economico che non sia sussidiato dallo Stato: dalle banche alle industria, dall’agricoltura alle telecomunicazioni, dai trasporti al turismo, dallo sport alla finanza, dalla ristorazione allo spettacolo, dall’editoria alla moda, lo Stato elargisce soldi a tutti. Vuoi soldi senza far niente? Tu imprenditore bussa alle porte dello Stato e ti sarà aperto. Chiedi e ti sarà dato. Ti daremo i soldi che abbiamo fregato dalle tasse dei cittadini.

Le imprese private costituiscono uno dei responsabili sistemici del disastro Italia. Non sono imprenditori, ma dei profittatori stipendiati da uno Stato squinternato. Per questi ladri il rischio di impresa è solo un concetto astratto, meglio accollare il rischio allo Stato e alla collettività. Le imprese private che investono davvero i loro capitali non sono mai esistite nel nostro Paese, sono soltanto specchietti per allodole messi in piedi per saccheggi sistematici.

Le opportunità di saccheggiare denaro pubblico dalle casse dello Stato non mancano di certo. C’è una provvidenza per un ente teatrale? Ci organizziamo una cooperativa e freghiamo i soldi allo Stato. C’è un finanziamento comunitario per le zone depresse del Meridione? Creiamo un falso piano industriale e trasferiamo i soldi ricevuti nei paradisi fiscali. Abbiamo delle macchine elettroniche fuori mercato? Tanto c’è lo Stato che ce le compra.

Il problema è che questi imprenditori ladri non sono quattro gatti: sono un esercito. Il libro Mani Bucate ne racconta la portata mastodontica: solo tra il 2003 e il 2008 le imprese che hanno ricevuto soldi dallo Stato sono state 212mila, mentre quelle che hanno ottenuto soldi dai fondi europei gestiti dalle Regioni sono state 628mila. Significa che in 5 anni le imprese italiane agevolate con queste risorse sono state più di 840mila, con una media di 140mila l’anno.

Il libro Mani Bucate nasce dall’idea che se l’Italia è finita in bolletta, con un debito spaventoso, la colpa non è solo dei politici ladri o dei mafiosi, ma è anche degli imprenditori che, anche quando investono quel poco di capitale di rischio, progettano sempre di riprenderselo indietro non con la produzione e il commercio, ma simulando fallimenti aziendali e costringendo lo Stato a mettere mano alla borsa e a tirar fuori altri denaro fresco. Dei cittadini, ovviamente.