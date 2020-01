Mancano poco più di 40 giorni all'appuntamento con la prima prova del campionato mondiale 2020, il gran premio del Qatar che si disputerà sul circuito internazionale di Losail, e le scuderie della MotoGP hanno cominciato a presentare le moto per la stagione che sta per iniziare.

Giovedì, Ducati ha svelato la nuova DesmosediciGP con cui Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci tenteranno nuovamente di spezzare il dominio della Honda.

Esteticamente, la nuova Ducati conserva lo stile del 2019, mentre a livello di prestazioni la sfida è rappresentata dalla ricerca di un migliore inserimento in curva che consenta ai piloti di poter così finalmente capitalizzare le prestazioni della moto, finora ineguagliate dagli altri team, sul dritto. Se a Borgo Panigale saranno riusciti in questo tentativo, la DesmosediciGP avrebbe tutte le caratteristiche per poter essere definita una moto completa, se non perfetta.





Queste le prime impressioni dei due piloti.

Andrea Dovizioso: «Già a metà dicembre ho iniziato la preparazione, sono riposato e focalizzato sui test di Sepang perché saranno molto importanti per definire il materiale che abbiamo ricevuto nelle ultime settimane. Di base dobbiamo cercare di essere più veloci. Quest’anno avremo ancora più avversari, non solo Marc e la Honda, ma nella seconda metà di stagione abbiamo visto essere molto forti anche Quartararo e Viñales. Pensare come fare per battere Marc penso che sia sbagliato perché dovremo vedercela con molti più rivali».

Danilo Petrucci: «Avevo bisogno di riposarmi, di recuperare dal dolore alla spalla che non mi ha permesso di dare il massimo già all’ultima gara del 2019. Questo è il mio secondo anno da pilota ufficiale voglio fare del mio meglio così come ho fatto l’anno scorso e soprattutto voglio arrivare al Gran Premio di Valencia senza nessun rimpianto. Il test di Sepang sarà molto importante perché avremo la possibilità di provare molte cose che poi confermeremo durante i test del Qatar, quando in realtà saremo già concentrati sulla prima gara».







Come da loro accennato, a Sepang inizieremo a vedere in pista le moto per la prossima stagione che sta per iniziare. I test sono in programma dal 7 al 9 febbraio.