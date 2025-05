Il nuovo singolo è disponibile dal 14 maggio su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica nazionale.

Esce “Nuvole”, il nuovo singolo di Derox, cantautore napoletano classe ’99 che mescola generi e linguaggi con una naturalezza rara nel panorama musicale italiano. Il brano anticipa l’album d’esordio previsto per il 2026 e rappresenta un manifesto di stile, poetica e visione.

“Questa canzone parla della mia città, Napoli, della voglia di andare avanti e di rivalsa”, racconta Derox. “Volevo scrivere qualcosa che raccontasse una Napoli diversa, surreale ma vera, filtrata attraverso il mio modo di vivere e pensare”.

“Nuvole” nasce da un’ispirazione inaspettata, un brano sentito per caso in un ristorante cinese e si sviluppa come un esperimento musicale che unisce city pop, neosoul e pop italiano, con una strofa in italiano e un ritornello in napoletano. Una scelta stilistica originale, che rende il pezzo al tempo stesso accessibile e autentico.

“Mi sono chiesto quale lingua potesse avvicinarsi metricamente al cinese, e la risposta è arrivata spontanea: il napoletano”, spiega l’artista. “Poi ci ho aggiunto qualcosa di mio, un tocco di Pino Daniele, e il ritornello è venuto da sé”.

Prodotto insieme a Simone Ottaviano, “Nuvole” è un brano lo-fi che mescola strumenti suonati e dettagli elettronici. Una costruzione attenta che restituisce un suono complesso, stratificato, ma leggero all’ascolto.

Il messaggio è chiaro: “Voglio dire ai sognatori di continuare a vivere fra le nuvole, anche se spesso si rischia di schiantarsi contro la realtà. È proprio lì, tra le nuvole, che si nascondono le idee migliori. Se ci credi davvero e continui a lavorarci, magari un giorno impari a volare”.

Derox, all’anagrafe Gabriele De Rose, è un autore che arriva dalla scrittura e conserva nei testi l’urgenza di dire, la capacità di emozionare e una raffinata attenzione al suono delle parole. Le sue canzoni parlano ai ventenni di oggi, quelli che si sentono fuori posto, che lottano per un’identità in un mondo troppo veloce e distratto. Con “Nuvole”, Derox firma un singolo che è poesia urbana, pop visionario e atto d’amore per la propria città.

