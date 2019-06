CdA Fiorentina: cessione della Società nel più breve tempo possibile

"Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile.

Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza, ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà".

Ufficialmente, nomi di acquirenti non sono stati fatti. Quindi, sempre ufficialmente, non è possibile sapere chi sia l'acquirente e se questo sia al momento l'unico in trattativa con i Della Valle.

In ogni caso, la trattativa con l'italo americano Commisso è reale ed è in fase avanzata, e non smentita dai consiglieri assaliti dai cronisti al termine del CdA.

Tra i retroscena, si riporta che Diego Della Valle abbia descritto anche quale dovrà essere lo "spirito" del nuovo proprietario che non dovrà limitarsi ad acquisire la squadra, ma dovrà anche dimostrare la volontà di investire, a partire dal mantenimento dei talenti presenti attualmente nella rosa.

Rimane da capire, adesso, quali potranno essere i tempi brevi per la vendita della società, visto che già fin d'ora tutte le concorrenti si stanno già muovendo per definire le mosse per la prossima stagione.