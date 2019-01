Andrea Raffa: importanti risultati per "Hit With Barbara" / Alex Kenji Remix

Per il dj producer Andrea Raffa il 2019 è iniziato con belle news musicali: qualche giorno fa è uscito un remix decisamente efficace sul dancefloor del suo recente singolo "Hit With Barbara", brano pubblicato da Hotfingers Records. La versione originale del brano è una cavalcata house che non dà respiro, la nuova versione è piuttosto diversa, ipnotica e decisamente affascinante. Il remix, curato da Alex Kenji, altro professionista del mixer toscano, titolare tra l'altro di Hotfingers Records, sta avendo ottimi risultati su Beatport e altrove. Nei dj set di tanti professionisti del mixer sta facendo ballare il mondo.

Il dj producer toscano Andrea Raffa ogni giovedì continua poi a far scatenare a ritmo di house e melodie il Blue Velvet di Firenze. Il party per la precisione, prende vita nel privé, la sala più ambita del club, ribattezzata ogni giovedì Privè dei Balocchi (https://www.facebook.com/privedeibalocchi/). E' una 'festa nella festa' decisamente hot che fa muovere a tempo un party che fa muovere a tempo una città internazionale come Firenze...

Andrea Raffa - "Hit With Barbara" - Alex Kenji Remix (Hotfingers Records)

Ogni giovedì Privè dei Balocchi by Andrea Raffa @ Blue Velvet

Via Castello d'Altafronte, 16r - 50122 - Firenze

