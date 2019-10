Vi ricorderete tutti la puntata trasmessa in diretta a Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, lo scorso 26 settembre 2019 nella quale il Sig. Portento Orlando, ex marito della ex showgirl Angela Cavagna, affermava di essere stato denunciato per Stalking e più precisamente di aver inviato 1.900 messaggi alla Sig. Cavagna, ma di averne ricevuti ben 1.300.



Bene, anche questa notizia è falsa!



O meglio il Sig. Portento ha rilasciato informazioni non corrispondenti a verità e lo possiamo constatare semplicemente visitando il sito ufficiale di Angela Cavagna. Più precisamente nella sezione "News" del sito www.angelacavagna.com in data 30 ottobre 2019 è stata pubblicata una notizia che riporta il documento ufficiale del procedimento Penale nei confronti del Sig. Portento, con il numero esatto dei messaggi inviati da Portento verso la Cavagna ma cosa più importante il numero di messaggi inviati dalla Cavagna verso Portento.



Leggendo tutta la notizia, sembra che non sia finita qui la serie di querele depositate dal legale della coppia nei confronti di Portento...

Vi terremo aggiornati.