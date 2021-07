Ospedale Umberto I di Roma. Al Pronto Soccorso arriva un’autoambulanza a sirene spiegate. Dal veicolo scende una dottoressa vestita con una tuta mimetica. Dentro c’è una donna ammalata di Covid. Un’altra. L’ennesima. La dottoressa si rivolge all’ufficio accettazione: “Abbiamo una malata di Covid", dice la sanitaria, "Ha 97 anni”, conclude. Poi congiunge le mani in forma di preghiera e le muove su e giù, quasi a voler dire: “Adesso ci tocca salvare pure le centenarie dal virus. Tanto questa se non muore oggi, morirà domani”.

E’ successo per davvero. E’ successo di nuovo. Per oltre un anno il Coronavirus ha messo a dura prova il sistema sanitario nazionale. Ha affollato gli ospedali di malati, costringendo i medici a fare delle scelte: chi salvare? Purtroppo, proprio come in una guerra, i dottori hanno dato priorità ai malati più giovani e hanno "sorvolato" sui malati anziani, quelli che magari erano affetti anche da altre patologie e che avevano l’orologio biologico giunto al tramonto dell’esistenza.

Nei giorni più bui della pandemia, quando negli ospedali lombardi giungevano mediamente 500 malati di Covid al giorno e le terapie intensive era insufficienti, i medici dovevano decidere chi intubare. E la preferenza cadeva quasi sempre sugli ammalati più giovani. Nelle case di riposo abbiamo avuto un vero genocidio di anziani che forse non valeva più la pena salvare? Una situazione deprimente che ha costretto i sanitari a selezionare le vittime, anche se medici e infermieri si sono fatti in quattro per salvare quante più vite umane possibili.

Tutto ciò però non è servito a molto. Lo testimoniano i centoventimila morti di Covid che abbiano avuto finora in Italia. Per arrivare a simili cifre bisogna risalire alla seconda guerra mondiale. E proprio come in una guerra, abbiamo visto i camion militari trasportare centinaia di salme nei forni crematori perché nei cimiteri non c’erano più posti. E quei cadaveri erano nella maggior parte dei casi persone anziane, malate e che non hanno retto alla virulenza del virus.

Ma cosa ci vuoi fare? Tanto diranno che sei vecchio. Diranno che a una certa età non vale più la pena di essere curati, che sei comunque destinato ad andare al Creatore, se non oggi sarà comunque domani. Ma tutto questo non è vero, sapete. Perché in questo inferno io ho visto anche dei miracoli. Come quella donna di 112 anni, sopravvissuta a due guerre mondiali, all’Influenza Spagnola, a un tumore e adesso anche al Coronavirus. Insomma, non è detto che chi è vecchio debba arrendersi all’evidenza dei fatti, né che debba sentirsi condannato.