Per una fine di 2021 e uno splendido inizio di 2022 a ritmo di house di qualità assoluta, l'idea giusta è cliccare su Spotify e cercare la nuova playlist selezionata dagli MFX2, ovvero dal dj duo formato da Marco Fratty e Marco Flash, due artisti che da sempre fanno scatenare il mondo con la loro musica. Amici da una vita, da un po' ormai sono tornati a fare musica insieme con successo internazionale crescente, raccontato e amplificato, tra l'altro, dai media italiani.

La playlist si chiama "MFX2 House Selection", la trovate qui: https://spoti.fi/3yeQlva e viene aggiornata con nuova musica ogni venerdì.

Mentre scriviamo si parte con "Bolero 3k", una delle bombe firmate MFX2, un brano pieno d'energia in qualche modo ispirato al mitico Bolero di Ravel ma anche alla storia ed al futuro della musica da ballo. Si continua con "Stupidisco", la super hit di Junior Jack nel remix di David Penn, per poi passare dopo qualche traccia anche a "Slave to the Vibe", in questo momento il più recente brano firmato MFX2... Come dice il titolo, è un brano decisamente ritmato, perché essere schiavi del groove o delle vibrazioni (vibe) non è affatto male...

Ma chi sono gli MFX2?

Dopo le hit assolute con gli FPI Project tra fine anni '80 e in tutti gli anni '90 (con tanti party e dj set anche oggi, soprattutto in Gran Bretagna ma non solo), ci sono stati tanti altri successi, per dj bergamasco Marco Fratty. Ecco infatti in questo 2021 un altro progetto artistico di grande respiro, gli MFX2. Questa volta Fratty lo condivide con Marco Flash, altro storico dj bergamasco.

Il successo crescente degli MFX2 arriva da solide basi musicali. Dopo gli ottimi risultati del remix della versione delle Sister Sledge della immortale "Good Times", capolavoro assoluto degli Chic, ecco quello di "Saving your Lovin'". I buoni risultati sono arrivati grazie anche ad un video coinvolgente e ad una strategia di marketing e comunicazione condivisa con New Music, la storica label dance di Pippo Landro... il futuro è tutto da scrivere. Anzi, da ballare.

