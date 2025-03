Nella giornata che ha preceduto l'inaugurazione ufficiale della "Milano Fashion Week"/febbraio 2025 (appuntamento tradizionalmente irrinunciabile da parte degli operatori del settore per la presentazione delle nuove collezioni autunno/inverno di stilisti provenienti da ogni angolo del mondo), si è imposto anche quest'anno all'attenzione di osservatori ed addetti ai lavori il prestigioso evento organizzato da Prasanna Weerasooriya.

Nelle eleganti Sale dell'Hotel "Luxury Melià", tra i più rinomati nel panorama alberghiero milanese, il "One of Huge Fashion Show" - per l'intero pomeriggio di lunedì 24 febbraio - ha visto sfilare solennemente oltre 100 "top model" internazionali che hanno indossato in Anteprima le creazioni "haute couture" di numerosi stilisti in rappresentanza di più continenti: dall'Italia alla Cina, dagli USA alla Repubblica Dominicana, dalla Francia all'Algeria, dalla Romania alla Germania, dall'India all'Egitto, dalla Slovacchia al Principato di Monaco.

Al cospetto di un "Parterre de Roi" di circa 400 ospiti "vip" (attentamente selezionati) e di una rilevante platea di giornalisti, "blogger", "Media Partner" italiani e stranieri, "Fashion Magazine", fotografi ed operatori televisivi, l'autorevole evento ideato ed organizzato da Prasanna Weerasooriya - condotto con simpatia e professionalità dalla bravissima Stefania Pacchiega in collaborazione con Beatrice Bigoni - si è configurato ancora una volta come una delle più autentiche "punte di diamante" tra le innumerevoli iniziative che hanno avuto luogo a Milano nell'effervescente atmosfera della "Fashion Week"/febbraio 2025.

Di seguito gli stilisti e "fashion designer" i internazionali che, nell'ambito del "One of Huge Fashion Show", hanno presentato le loro nuove creazioni autunno/inverno sul prestigioso "red carpet" dell'Hotel "Melià" (tra parentesi i rispettivi Paesi di riferimento): Valentino Mele (Italia) Robert Naorem (India) Suzanne Houston Simms (Florida/USA) Valentina (Cina) Renata Kliska (Slovacchia) Marina De Jesus (Repubblica Dominicana) Sahara Bathik (Egitto) Julitte Dubois (Francia) ADELAIDE (Romania) Hodisan Florina (Romania) Liliana Larisa (Romania) Waletty (Principato di Monaco) Jasmine (Francia) Sara (Italia) Amaya for Africa (Gran Bretagna) Wings Designer Angiwings Lingerie Avidlove (Germania) Douache Dalil (Algeria) Un'attestazione di merito è dovuta ad Yovana Coronel, che ha garantito alle "top model" coinvolte nel "défilé" un eccellente servizio di trucco e parrucco con la "Face Place Make Up Academy".

Dopo il grande successo ottenuto dal "défilé" all'Hotel "Melià", un nuovo importante evento (sempre ideato ed organizzato da Prasanna Weerasooriya) attende ora il pubblico della moda in occasione della "Milano Fashion Week/settembre 2025". Prasanna, a conclusione del "One of Huge Fashion Show" all'Hotel "Luxury Melià", ha voluto personalmente ringraziare tutto lo staff organizzativo e tutti coloro che hanno contribuito al grande successo della sfilata (modelle, ospiti Vip e "Special Guest") assicurando agli invitati presenti in platea anche qualche momento di spettacolo ed intrattenimento.