Dopo aver sfiorato la candidatura lo scorso anno con Waves, il dramma storico di Jiří Mádl che era riuscito a entrare nella shortlist dei semifinalisti, la Repubblica Ceca ha fatto la sua scelta per gli Oscar 2026.

L'Accademia ha puntato sul documentario I’m Not Everything I Want to Be, un ritratto potente e commovente della vita e della carriera della fotografa ceca Libuše Jarcovjáková.

Il film esplora il suo lavoro e il suo ruolo di testimone di un'epoca: attraverso i suoi scatti, ha immortalato la scena queer underground di Praga in un momento storico in cui l'omosessualità non era ancora depenalizzata nel paese.

La decisione di scegliere questo film, acclamato al Festival di Berlino, rappresenta un'audace dichiarazione di coraggio e l'intenzione di portare alla ribalta una storia di memoria, resilienza e identità