Samsung collabora con il creativo Pablo Rochat per la realizzazione di tre sfondi per i Galaxy S10

Samsung ha deciso di puntare sui display Infinity-O, cioè, display con il foro in cui è ospitata la fotocamera frontale (o le fotocamere frontali). I display Infinity-O sono stati utilizzati inizialmente per il Galaxy A8s, ma sono stati conosciuti dal grande pubblico grazie agli smartphone della serie Galaxy S10, oltre che ai nuovi Note 10 e Note 10+. I display Infinity-O sono stati identificati e valorizzati nel corso dei mesi anche grazie a sfondi molto particolari. Per questo motivo, Samsung ha deciso di collaborare con Pablo Rochat (un art director molto conosciuto) per la realizzazione di tre sfondi dedicati ad hoc ai Galaxy S10e, S10 e S10+.

Questi sfondi fanno parte della Infinity Series e possono essere scaricati gratuitamente.

Questo è quanto dichiarato da Rochat in relazione al suo lavooro:

"Vedere la community Samsung rispondere in modo così creativo al display Infinity di S10 mi ha colpito molto. Mi piace l’idea che le persone guardino Galaxy S10 e vedano infinite possibilità. Con il suo design pulito e intelligente, il dispositivo offre una straordinaria tela su cui scatenare la creatività. Questa partnership mi ha offerto l’opportunità di contribuire con il mio tocco al design del telefono, e magari di aggiungere un po’ di divertimento e personalizzazione agli schermi".